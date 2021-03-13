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В Киеве эвакуировали авто "слуги", приехавшего на съезд – СМИ

Суббота, 13 марта 2021, 14:38

Возле КВЦ "Парковый", где в субботу проходит съезд партии "Слуга народа", эвакуировали авто нардепа от этой политсилы Александра Куницкого из-за неправильной парковки.

Источник: Киев оперативный

Детали: По данным издания, автомобиль Nissan был эвакуирован на Парковой дороге за нарушение правил парковки.

На этом автомобиле приехал нардеп от "Слуги народа" Александр Куницкий, бывший блогер, известный под псевдонимом ZPSanek.

Что предшествовало: 12 марта председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия припарковался с нарушением правил возле Офиса президента, его оштрафовала полиция.

Темы: Слуга народа


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