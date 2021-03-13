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В Раде готовятся создать ВСК по "вагнеровцам" и Медведчуку

Суббота, 13 марта 2021, 16:41
"Слуга народа"

В Верховной Раде планируют создать временную следственную комиссию по делу "вагнеровцев" и так называемым пленкам Суркова-Медведчука.

Источник: глава фракции и политсовета "Слуги народа" Давид Арахамия на брифинге после съезда партии в субботу

Прямая речь: "Мы создаем ВСК. Она не о "вагнеровцах", но ситуация с "вагнеровцами" входит и должна быть рассмотрена в первую очередь в этой ВСК. Она шире. Почему она шире? Потому что недавно также были обнародованы пленки Суркова-Медведчука, которые вызвали большой резонанс в обществе.

Поэтому два первых эпизода, которые должны расследоваться на этой ВСК – это ситуация с "вагнеровцами" и ситуация с этими пленками".

Детали: По словам Арахамии, представители "Слуги народа" направили письма всем фракциям с инициативой создания такой ВСК.

Прямая речь: "По состоянию на сейчас ответили депутатская группа "Доверие", "За будущее", ОПЗЖ. Не предоставили людей в эту ВСК только "Голос" и "ЕС".

В понедельник это будет рассматриваться на регламентном комитете. Если будет положительный ответ (я думаю, что он будет), то эта ВСК будет вынесена на голосование в Верховную Раду".

Что предшествовало: 9 марта народного депутата "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука допросили следователи СБУ, в частности по фактам, которые фигурируют в так называемых "пленках Медведчука-Суркова", которые ранее были обнародованы в СМИ.

25 февраля издание "Цензор" обнародовало аудиозапись разговора двух людей с голосами, похожими на голоса Медведчука и бывшего помощника президента РФ Владислава Суркова, которые обсуждают поставки электроэнергии в оккупированный Крым и обмен пленными на Донбассе. Разговор датирован 2014 годом.

Предыстория:

  • 29 июля 2020 года в Беларуси задержали 33-х иностранных граждан, которые оказались боевиками "Вагнера". Они прибыли из России и поселились в санатории под Минском.
  • Согласно информации источников УП, украинские спецслужбы готовили масштабную операцию по задержанию группы боевиков ПВК Вагнера, для чего выманили их в Беларусь. Однако, по данным СМИ, операция сорвалась после того, как силовики доложили Офису президента.

Катерина Тищенко, УП
Темы: Верховная РадаВагнерСлуга народа


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