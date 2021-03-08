Белорусская оппозиция выпустила фильм о богатствах Лукашенко
Оппозиционный белорусский Youtube-канал NEXTA опубликовал фильм "Лукашенко. Золотое дно" о богатствах самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.
Источник: белорусская служба Радио Свобода
Детали: В фильме рассказывается о многих резиденциях Лукашенко – как официальных, так и "подаренных" близкими бизнесменами.
Также описан автопарк, который он использует, с автомобилями за сотни тысяч и даже миллионы долларов, включая ретро-автомобили.
Отдельный фрагмент фильма касается авиапарка – несколько самолетов и вертолет, на которых Лукашенко в прошлом году летал над протестующим Минском.
По словам авторов ленты, с 2014 года Евросоюз выделил белорусским властям 4 миллиарда евро, значительная часть которых пошла на личные нужды Лукашенко.
В фильме перечислены белорусские и зарубежные бизнесмены – Михаил Гуцериев, Игорь Макаров, Алексей Олексин, Павел Топузидис, братья Каричи, которые получают эксклюзивные условия ведения бизнеса в обмен на ценные "подарки" Лукашенко.
Что предшествовало: 5 марта самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко назвал своим единственным дворцом родной дом, где он вырос.
В феврале вышло расследование, в котором сообщалось, что окружение Лукашенко захватило рынок сигарет и зарабатывает миллиарды на россиянах.
Предыстория:
- Лукашенко находится у власти почти 30 лет.
- С августа 2020 году в Беларуси продолжаются массовые протесты против фальсификации результатов президентских выборов, на которых победителем был объявлен Александр Лукашенко. Протестующие требуют проведения новых справедливых выборов, освобождения политических заключенных и ответственности за избиение и пытки мирных демонстрантов.
- В феврале 2021 года Лукашенко заявил, что первым и главным условием его ухода от власти является мир в стране, а вторым - гарантия безопасности его сторонникам.