Белорусская оппозиция выпустила фильм о богатствах Лукашенко

Оппозиционный белорусский Youtube-канал NEXTA опубликовал фильм "Лукашенко. Золотое дно" о богатствах самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

Источник: белорусская служба Радио Свобода

Детали: В фильме рассказывается о многих резиденциях Лукашенко – как официальных, так и "подаренных" близкими бизнесменами.

Также описан автопарк, который он использует, с автомобилями за сотни тысяч и даже миллионы долларов, включая ретро-автомобили.

Отдельный фрагмент фильма касается авиапарка – несколько самолетов и вертолет, на которых Лукашенко в прошлом году летал над протестующим Минском.

По словам авторов ленты, с 2014 года Евросоюз выделил белорусским властям 4 миллиарда евро, значительная часть которых пошла на личные нужды Лукашенко.

В фильме перечислены белорусские и зарубежные бизнесмены – Михаил Гуцериев, Игорь Макаров, Алексей Олексин, Павел Топузидис, братья Каричи, которые получают эксклюзивные условия ведения бизнеса в обмен на ценные "подарки" Лукашенко.

Что предшествовало: 5 марта самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко назвал своим единственным дворцом родной дом, где он вырос.

В феврале вышло расследование, в котором сообщалось, что окружение Лукашенко захватило рынок сигарет и зарабатывает миллиарды на россиянах.

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