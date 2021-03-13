Оккупанты на Донбассе продолжают стрелять, ВСУ открывают ответный огонь
13 марта в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировали 6 нарушений режима прекращения огня со стороны гибридных войск РФ, украинские бойцы открывали ответный огонь.
Источник: вечерняя сводка штаба ООС
Детали: Неподалеку населенного пункта Водяное, что на Приазовье, оккупанты стреляли из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В этом же направлении, применив квадрокоптер, вооруженные формирования Российской Федерации сбросили над позициями Объединенных сил две гранаты.
Вблизи населенного пункта Пески российско-оккупационные войска обстреливали позиции украинских защитников из автоматических станковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.
В штабе рассказали, что на действия вооруженных формирований украинские защитники открывали ответный огонь.
С начала суток боевых потерь среди украинских бойцов нет.
В сообщении также говорится, что на блокпосту вблизи населенного пункта Кременец боевик задержал на 50 минут патруль ОБСЕ, который следовал в направлении Донецка.
Дословно: "Значительное скопление военной техники оккупантов свидетельствует о намерениях и в дальнейшем осуществлять провокации вдоль линии разграничения. Наращивание вооружения и сосредоточение военной техники в районе полигонов является прямым доказательством проведения обучения и боевого слаживания подразделений российско-оккупационных войск.
Также было зафиксировано проведение российскими наемниками инженерных работ по расширению оборонительных позиций в районе донецкого аэропорта в направлении линии разграничения".
Напомним: 12 марта на Донбассе было зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня, один военный погиб и один был травмирован.