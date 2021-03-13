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Оккупанты на Донбассе продолжают стрелять, ВСУ открывают ответный огонь

Суббота, 13 марта 2021, 18:34
Оккупанты на Донбассе продолжают стрелять, ВСУ открывают ответный огонь

13 марта в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировали 6 нарушений режима прекращения огня со стороны гибридных войск РФ, украинские бойцы открывали ответный огонь.

Источник: вечерняя сводка штаба ООС

Детали: Неподалеку населенного пункта Водяное, что на Приазовье, оккупанты стреляли из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В этом же направлении, применив квадрокоптер, вооруженные формирования Российской Федерации сбросили над позициями Объединенных сил две гранаты.

Вблизи населенного пункта Пески российско-оккупационные войска обстреливали позиции украинских защитников из автоматических станковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.

В штабе рассказали, что на действия вооруженных формирований украинские защитники открывали ответный огонь.

С начала суток боевых потерь среди украинских бойцов нет.

В сообщении также говорится, что на блокпосту вблизи населенного пункта Кременец боевик задержал на 50 минут патруль ОБСЕ, который следовал в направлении Донецка.

Дословно: "Значительное скопление военной техники оккупантов свидетельствует о намерениях и в дальнейшем осуществлять провокации вдоль линии разграничения. Наращивание вооружения и сосредоточение военной техники в районе полигонов является прямым доказательством проведения обучения и боевого слаживания подразделений российско-оккупационных войск.

Также было зафиксировано проведение российскими наемниками инженерных работ по расширению оборонительных позиций в районе донецкого аэропорта в направлении линии разграничения".

Напомним: 12 марта на Донбассе было зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня, один военный погиб и один был травмирован.

Украинская правда

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