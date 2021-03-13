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ООС: 14 обстрелов, есть погибший и травмированный

Суббота, 13 марта 2021, 07:49
ООС: 14 обстрелов, есть погибший и травмированный

За прошедшие сутки, 12 марта, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня, один военный погиб и один травмирован.

Источник: пресс-центр ООС

Детали: В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север", вблизи поселка Катериновка оккупанты открывали огонь из минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Недалеко от населенного пункта Южное вооруженные формирования РФ осуществили обстрел позиций украинских защитников из минометов 82 калибра и крупнокалиберных пулеметов.

В результате один украинский воин получил боевое травмирование. Военнослужащий доставлен в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого – удовлетворительное.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток", вблизи Старогнатовки, российско-оккупационные войска обстреливали украинские позиции из автоматических станковых гранатометов, а у поселков Тарамчук и Пески – еще и из стрелкового оружия и станкового противотанкового гранатомета.

Недалеко от населенного пункта Гнутово оккупанты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов, а в пригороде Водяного, что на Приазовье – из ручных противотанковых гранатометов. В этом же направлении были замечены инженерные оборудования позиций войск противника.

Вблизи населенного пункта Марьинка вооруженные формирования РФ в очередной раз совершили обстрел позиций украинских защитников. Вследствие вражеского снайперского огня один украинский военнослужащий получил ранения, несовместимые с жизнью.

На дерзкие действия противника украинские воины открывали ответный огонь.

Кроме того, украинская сторона СЦКК продолжает фиксировать факты проведения вооруженными формированиями Российской Федерации инженерных работ по дооборудованию существующих и созданию новых фортификационных сооружений, что является грубым нарушением дополнительных мер по усилению режима прекращения огня. В частности, в районе населенных пунктов Железное, Набережное и Водяное захватчики проводили инженерные работы в направлении линии соприкосновения. По всем указанным фактам Украинской стороной СЦКК направлены соответствующие ноты на СММ ОБСЕ.

По состоянию на 7:00 утра 13 марта с стороны российско-оккупационных войск было зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня. Все они были осуществлены районе населенного пункта Пески.

Противник открывал огонь в сторону украинских позиций из подствольных гранатометов и стрелкового оружия. Боевых потерь среди украинских защитников нет.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе
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