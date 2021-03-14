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Жену Асада хотят лишить британского гражданства из-за военных преступлений в Сирии

Воскресенье, 14 марта 2021, 09:51
Жену Асада хотят лишить британского гражданства из-за военных преступлений в Сирии
Асма Асад с мужем Башаром Асадом

Полиция Лондона начала предварительное расследование в отношении Асмы Асад, жены президента Сирии. Ее подозревают в подстрекательстве к террору и репрессиям против сирийской оппозиции, и в поощрении терроризма.

Источник: BBC со ссылкой на газету Sunday Times

Детали: Расследование ведет отдел по военным преступлениям при Скотленд-Ярде. По его итогам первой леди Сирии может грозить судебное преследование, а также лишение британского гражданства.

Лондонская адвокатская фирма Guernica 37, которая специализируется на вопросах международного правосудия, своим заявлением инициировала действия полиции.

Юристы Guernica 37 объясняют, что Асма Асад неоднократно выступала в поддержку действий силовых структур сирийского режима и ее заявления можно трактовать как подстрекательство к актам терроризма.

Дословно Guernica 37: "С марта 2011 года сотни тысяч сирийских граждан были убиты, подверглись арестам и жестокому отношению. Были созданы сотни центров принудительного содержания, где удерживают под стражей участников антиправительственных протестов, которых пытают. Многие из них умерли или получили тяжелые увечья в результате пыток".

Напомним: В ноябре 2020 года США объявили о введении санкций против 19 физических и юридических лиц, среди которых - депутаты парламента Сирии и спонсоры режима Башара Асада.

Гуманитарные организации, журналисты и ООН неоднократно обвиняли сирийские власти в применении химоружия против гражданского населения и оппозиции.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СириятерроризмВеликобритания
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