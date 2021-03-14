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Дубинского сняли с должности главы киевской областной ячейки "Слуги народа"

Воскресенье, 14 марта 2021, 10:22
Дубинского сняли с должности главы киевской областной ячейки Слуги народа

Нардеп Александр Дубинский, что попал под санкции США и был исключен из фракции "Слуга народа", больше не является главой Киевской областной организации "Слуги народа".

Источник: заместитель главы парламентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в комментарии УП

Детали: Во время конференции ячейки партии "Слуга народа", состоявшейся в воскресенье, Дубинского лишили должности главы Киевской областной организации политсилы.

В субботу вечером распоряжение о созыве такой конференции выдал председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко по требованию коллег, представляющих Киевщину.

Вместо Дубинского местную организацию возглавил нардеп, член комитета Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова Андрей Мотовиловец.

Напомним: Киевская областная организация партии "Слуга народа" заявила о недопустимости вхождения Александра Дубинского в руководящий орган СН - Национальный совет громад. Именно как глава областной ячейки он попал туда после съезда в субботу.

Знать больше: Отработанный. Как Дубинский превратился в партийный балласт "Слуги народа"

Украинская правда

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Темы: ДубинскийСлуга народаКиевская область
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