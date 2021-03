SpaceX успешно доставила на орбиту новую партию из 60 спутников Starlink

14 марта американская частная космическая компания Илона Маcка SpaceX доставила на орбиту Земли 21-ю партию интернет-спутников системы Starlink.

Источник: трансляция SpaceX

Детали: Ракета Falcon 9 компании SpaceX запустила на орбиту новую партию из спутников для глобального интернета.

После успешного старта и выхода на орбиту было подтверждено развертывание 60 спутников Starlink.

Позже ее многоразовая ступень успешно приземлилась на платформу Of Course I Still Love You расположенную в Атлантическом океане.

Момент развертывания спутников:

Deployment of 60 Starlink satellites confirmed pic.twitter.com/AMLK4R9dMn — SpaceX (@SpaceX) March 14, 2021

Справка: Компания Илона Маска – мировой лидер по количеству спутников на орбите Земли. Сейчас их более 1000, а через несколько лет их количество должно достигнуть 42 тысяч.

Ракета Falcon 9, которая используется для доставки спутников системы Starlink на орбиту, за один вылет может доставить максимум 60 аппаратов. Большее количество спутников сможет выводить космический корабль компании Маска – Starship.

Читайте также: Wi-Fi на всей планете. Каким будет глобальный спутниковый интернет от SpaceX и OneWeb

Напомним: Предыдущий запуск спутников Starlink состоялся 11 марта, а следующий уже запланирован на 21 марта. В этом году компания Маска планирует осуществить 48 запусков.