Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Динамо" побеждает "Зарю", "Шахтер" громит "Десну"

Воскресенье, 14 марта 2021, 17:59
Динамо побеждает Зарю, Шахтер громит Десну

Киевское "Динамо" в матче 18 тура украинской Премьер-лиги со счетом 2:0 обыграло луганскую "Зарю".

Поединок прошел в Запорожье в воскресенье 14 марта.

В первом тайме на поле была равная игра, но острее в атаке была луганская команда. Два момента были у Аллахияра Сайядманеша. Сначала иранский форвард не попал по воротам ударом метров с 18-ти. На 35-й минуте Аллахияра вывели один на один с вратарем, но Георгий Бущан спас "Динамо" от гола.

У киевлян был момент у Виталия Буяльского, но вовремя из ворот вышел голкипер луганчан Никола Василь.

Во втором тайме уже инициатива была за киевлянами. На 55-й минуте "Динамо" выходит вперед. После передачи с фланга Артем Беседин забивает в пустые ворота 1:0. Через несколько минут удар Беседина, и в игре уже вратарь "Зари". На 58-й минуте счет становится 2:0. Сергей Сидорчук ударом в одно касание пробивает под перекладину ворот "Зари" - 2:0.

До завершения матча еще по моменту было у обеих команд, но счет остался неизменным - 0:2 в пользу "Динамо".

Еще в одном матче тура "Шахтер" разгромил "Десну" со счетом 4:0. Счет в матче был открыт на 35-й минуте. С пенальти Тете переиграл вратаря "Десны".

 

У "Десны" еще в первом тайме было пару шансов пробить ворота "Шахтера". После удара Алексея Гуцуляка очередной сейв на свой счет записал Анатолий Трубин. На последней минуте первого тайма лишь штанга ворот стала на пути мяча после удара Андрея Тотовицкого.

За пять минут второго тайма "горняки" учинили разгром черниговской команды. На 75-й минуте удар Манора Соломона и уже 2:0. Через две минуты Соломон делает дубль, пробив вратаря "Десны" метров с семи - 3:0. Довершил разгром "Десны" Тете, который разобрался с защитниками и пробил низом в угол ворот - 4:0.

Николай Аврамчук для УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: футбол
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Все новости...
футбол
Донецкий "Шахтер" получил нового тренера
Украина вышла в полуфинал молодежного Евро по футболу и впервые сыграет на Олимпиаде
"Шахтер" уволил тренера, который сделал дончан чемпионами
Последние новости
14:10
На фронте погиб актер Богдан Колесник
13:57
Украина по просьбе Польши приняла избыток электроэнергии
13:52
На колокольне Киево-Печерской лавры впервые прозвучал "Щедрик"
13:40
В Кабмине заявили о выполнении одного из условий МВФ в инвестиционной сфере
13:37
Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия
13:34
видео"Рождественский тур" через Тису провалился: пограничники задержали трех гребцов
13:06
Лучшие технологии 2023: новинки и разработки года, которые удивили человечество
13:00
Глава ОВА назвал главную цель российских оккупантов на Харьковщине
12:53
фотоСкульптуры основателей Киева к Рождеству одели в праздничные костюмы ангелов
12:51
ВАКС признал виновным экс-главу банка Курченко в завладении средствами
Все новости...
Реклама: