"Динамо" побеждает "Зарю", "Шахтер" громит "Десну"

Киевское "Динамо" в матче 18 тура украинской Премьер-лиги со счетом 2:0 обыграло луганскую "Зарю".

Поединок прошел в Запорожье в воскресенье 14 марта.

В первом тайме на поле была равная игра, но острее в атаке была луганская команда. Два момента были у Аллахияра Сайядманеша. Сначала иранский форвард не попал по воротам ударом метров с 18-ти. На 35-й минуте Аллахияра вывели один на один с вратарем, но Георгий Бущан спас "Динамо" от гола.

У киевлян был момент у Виталия Буяльского, но вовремя из ворот вышел голкипер луганчан Никола Василь.

Во втором тайме уже инициатива была за киевлянами. На 55-й минуте "Динамо" выходит вперед. После передачи с фланга Артем Беседин забивает в пустые ворота 1:0. Через несколько минут удар Беседина, и в игре уже вратарь "Зари". На 58-й минуте счет становится 2:0. Сергей Сидорчук ударом в одно касание пробивает под перекладину ворот "Зари" - 2:0.

До завершения матча еще по моменту было у обеих команд, но счет остался неизменным - 0:2 в пользу "Динамо".

Еще в одном матче тура "Шахтер" разгромил "Десну" со счетом 4:0. Счет в матче был открыт на 35-й минуте. С пенальти Тете переиграл вратаря "Десны".

У "Десны" еще в первом тайме было пару шансов пробить ворота "Шахтера". После удара Алексея Гуцуляка очередной сейв на свой счет записал Анатолий Трубин. На последней минуте первого тайма лишь штанга ворот стала на пути мяча после удара Андрея Тотовицкого.

За пять минут второго тайма "горняки" учинили разгром черниговской команды. На 75-й минуте удар Манора Соломона и уже 2:0. Через две минуты Соломон делает дубль, пробив вратаря "Десны" метров с семи - 3:0. Довершил разгром "Десны" Тете, который разобрался с защитниками и пробил низом в угол ворот - 4:0.