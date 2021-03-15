Во время протестов в Мьянме погибли по меньшей мере 39 человек

В промышленном пригороде Мьянмы во время митингов силовики убили не менее 22 протестующих, в других местах погибли 16 митингующих и один полицейский.

Источник: Reuters

Детали: Еще 16 участников акций протеста были убиты в других местах, также погиб один полицейский. Этот день стал самым кровавым после переворота 1 февраля.

Посольство Китая заявило, что многие китайских сотрудников были ранены и попали в ловушку в результате поджогов швейных фабрик неизвестными в промышленном пригороде. Дипломаты призвали Мьянму защитить китайское имущество и граждан.

По сообщению местных СМИ, когда шквал дыма поднимался над промышленной зоны, силовики открыли огонь по протестующим в пригороде, где проживают мигранты со всей страны.

"Это было ужасно. На моих глазах людей расстреливали. Это никогда не оставит мою память", - сказал один из фоторепортеров, который стал очевидцем кровавых событий.

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