Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Во время протестов в Мьянме погибли по меньшей мере 39 человек

Понедельник, 15 марта 2021, 00:28

В промышленном пригороде Мьянмы во время митингов силовики убили не менее 22 протестующих, в других местах погибли 16 митингующих и один полицейский.

Источник: Reuters

Детали: Еще 16 участников акций протеста были убиты в других местах, также погиб один полицейский. Этот день стал самым кровавым после переворота 1 февраля.

Посольство Китая заявило, что многие китайских сотрудников были ранены и попали в ловушку в результате поджогов швейных фабрик неизвестными в промышленном пригороде. Дипломаты призвали Мьянму защитить китайское имущество и граждан.

По сообщению местных СМИ, когда шквал дыма поднимался над промышленной зоны, силовики открыли огонь по протестующим в пригороде, где проживают мигранты со всей страны.

"Это было ужасно. На моих глазах людей расстреливали. Это никогда не оставит мою память", - сказал один из фоторепортеров, который стал очевидцем кровавых событий.

Предыстория:

  • Военные 1 февраля захватили власть в Мьянме и задержали лидера страны, лауреата Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи и других лидеров государства.
  • Вечером в воскресенье, 14 февраля, в крупные города Мьянмы заехали колонны бронетехники и грузовиков с военными.
  • По меньшей мере 38 человек погибли 3 марта во время протестов в Мьянме, отмечают в ООН.
  • В Мьянме в ходе акций протеста против военного переворота в субботу, 13 марта, погибли по меньшей мере семь протестующих.

Темы: митингиубийство


powered by lun.ua
Главное сегодня

Убийство 7-летней девочки: подозреваемый порезал себе вены

Задержан подозреваемый в убийстве 7-летней девочки в Херсонской области

WP: Байден откладывает разговор с Зеленским из-за ряда ожиданий

Возле Южного ранен украинский боец

фотоМужчина обесточил поселок стрельбой из автомата: хотел фейерверков

Рада может на следующей неделе отменить переход на летнее время

Все новости...
митинги
В нескольких городах Германии собрались акции коронаскептиков
В Дании женщину отправили в тюрьму за призывы к насилию на акции коронаскептиков
Протестующие в Ереване заблокировали здание парламента
Последние новости
01:01
AstraZeneca не нашла доказательств тромбоза от прививки
00:58
В Италии вводят локдаун до начала апреля
00:28
Во время протестов в Мьянме погибли по меньшей мере 39 человек
23:50
Больницы Харькова переполнены, кислорода почти не осталось – врач
23:13
Нидерланды: полиция с водометами разогнала протест против локдауна
22:11
Партия Меркель проиграла выборы в двух регионах Германии
21:18
Убийство 7-летней девочки: подозреваемый порезал себе вены
21:11
Новости выходных: прогнозы S&P и обновленные состояния богатейших
20:41
ВСУ могли в 2014 году взять под контроль стратегические объекты в Крыму – генерал
20:04
Задержан подозреваемый в убийстве 7-летней девочки в Херсонской области
Все новости...