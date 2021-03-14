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Во время протестов в Мьянме погибли по меньшей мере 39 человек

Воскресенье, 14 марта 2021, 23:28
Во время протестов в Мьянме погибли по меньшей мере 39 человек

В промышленном пригороде Мьянмы во время митингов силовики убили не менее 22 протестующих, в других местах погибли 16 митингующих и один полицейский.

Источник: Reuters

Детали: Еще 16 участников акций протеста были убиты в других местах, также погиб один полицейский. Этот день стал самым кровавым после переворота 1 февраля.

Посольство Китая заявило, что многие китайских сотрудников были ранены и попали в ловушку в результате поджогов швейных фабрик неизвестными в промышленном пригороде. Дипломаты призвали Мьянму защитить китайское имущество и граждан.

По сообщению местных СМИ, когда шквал дыма поднимался над промышленной зоны, силовики открыли огонь по протестующим в пригороде, где проживают мигранты со всей страны.

"Это было ужасно. На моих глазах людей расстреливали. Это никогда не оставит мою память", - сказал один из фоторепортеров, который стал очевидцем кровавых событий.

Предыстория:

  • Военные 1 февраля захватили власть в Мьянме и задержали лидера страны, лауреата Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи и других лидеров государства.
  • Вечером в воскресенье, 14 февраля, в крупные города Мьянмы заехали колонны бронетехники и грузовиков с военными.
  • По меньшей мере 38 человек погибли 3 марта во время протестов в Мьянме, отмечают в ООН.
  • В Мьянме в ходе акций протеста против военного переворота в субботу, 13 марта, погибли по меньшей мере семь протестующих.

"Украинская правда" в Threads

Темы: митингиубийство
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