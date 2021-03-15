Боевики на Донбассе 13 раз били по позициям ВСУ
За сутки 14 марта в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировали 13 нарушений режима прекращения огня.
Источник: Штаб ООС в Facebook
Детали: В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", у населенного пункта Южное, противник вел огонь из минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил пулевое ранение.
Защитнику оперативно оказали первую медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья украинского военного - удовлетворительное.
Неподалеку Катериновки российско-оккупационные войска открывали огонь из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Вблизи населенного пункта Луганское враг вел обстрел позиций ВСУ из крупнокалиберных пулеметов, а у поселка Троицкое – еще и с автоматических станковых и противотанковых гранатометов.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия недалеко от поселка Лебединский.
Вблизи населенных пунктов Опытное и Авидиивка боевики осуществили обстрел в сторону украинских позиций, применив подствольные гранатометы, а вблизи Песков – еще и ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.
Кроме этого, в районе населенного пункта Гнутово оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов.
Украинские защитники на действия противника открывали огонь.
В штабе ООС отмечают, что противник увеличил количество прицельных обстрелов позиций ВСУ.
С начала текущих суток, 15 марта, обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируемая украинским воинам, нарушений режима тишины не зафиксировано.
Предыстория:
- С начала суток 14 марта вооруженные формирования РФ 9 раз обстреляли подразделения украинских военных, один воин получил ранение.