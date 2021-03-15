Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Боевики на Донбассе 13 раз били по позициям ВСУ

Понедельник, 15 марта 2021, 07:28

За сутки 14 марта в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировали 13 нарушений режима прекращения огня.

Источник: Штаб ООС в Facebook

Детали: В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", у населенного пункта Южное, противник вел огонь из минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил пулевое ранение.

Защитнику оперативно оказали первую медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья украинского военного - удовлетворительное.

Неподалеку Катериновки российско-оккупационные войска открывали огонь из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Вблизи населенного пункта Луганское враг вел обстрел позиций ВСУ из крупнокалиберных пулеметов, а у поселка Троицкое – еще и с автоматических станковых и противотанковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия недалеко от поселка Лебединский.

Вблизи населенных пунктов Опытное и Авидиивка боевики осуществили обстрел в сторону украинских позиций, применив подствольные гранатометы, а вблизи Песков – еще и ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

Кроме этого, в районе населенного пункта Гнутово оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов.

Украинские защитники на действия противника открывали огонь.

В штабе ООС отмечают, что противник увеличил количество прицельных обстрелов позиций ВСУ.

С начала текущих суток, 15 марта, обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируемая украинским воинам, нарушений режима тишины не зафиксировано.

Предыстория:

  • С начала суток 14 марта вооруженные формирования РФ 9 раз обстреляли подразделения украинских военных, один воин получил ранение.

Украинская правда
Темы: ДонбассвойнаООС


powered by lun.ua
Главное сегодня

6,8 тысячи случаев COVID подтвердили в воскресенье, на Житомирщине больше всего

Украина остается в мировых лидерах по инфицированию COVID

В Крыму нашли "виновных" в водной блокаде полуострова

Убийство 7-летней девочки: подозреваемый порезал себе вены

Задержан подозреваемый в убийстве 7-летней девочки в Херсонской области

WP: Байден откладывает разговор с Зеленским из-за ряда ожиданий

Все новости...
Донбасс
День добровольца: в Днепре провели марш, в Запорожье - атопробег
Стало известно имя воина, убитого оккупантами в пятницу на Донбассе
СБУ расследует отключение "Донецкоблгазом" котельных в зоне ООС
Последние новости
08:49
Партия Меркель провалила местные выборы в Германии
08:19
6,8 тысячи случаев COVID подтвердили в воскресенье, на Житомирщине больше всего
08:00
Главные новости воскресенья и ночи: Дубинский и "Слуга народа", дело убийства 7-летней девочки
07:28
Боевики на Донбассе 13 раз били по позициям ВСУ
06:37
Нидерланды приостанавливают использование вакцины AstraZeneca
05:34
Украина остается в мировых лидерах по инфицированию COVID
04:41
В Крыму нашли "виновных" в водной блокаде полуострова
03:37
Болгария сообщила, когда откроется для туристов
03:04
В США из-за метелей отменили более 2 тысяч авиарейсов
02:40
Главный инфекционист США предупредил о новой волне COVID-19
Все новости...