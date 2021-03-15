Минюст обжаловал отмену нового украинского правописания
Министерство юстиции подало апелляционную жалобу на решение Окружного админсуда Киева об отмене нового украинского правописания.
Источник: сообщение Минюста
Детали: Жалоба подана в Шестой апелляционный админсуд.
В Минюсте отмечают, что ОАСК удовлетворил соответствующий иск, обосновывая решение тем, что Кабмин при принятии постановления действовал за пределами собственных полномочий, установленных Конституцией и законами Украины.
В ведомстве считают незаконным соответствующее решение ОАСК и указывают, что правительство "наделено полномочиями по обеспечению проведения государственной политики в сфере развития и функционирования государственного языка во всех областях, а также полномочиями по направлению и координации работы министерств и других центральных органов исполнительной власти в указанной сфере".
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