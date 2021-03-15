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Минюст обжаловал отмену нового украинского правописания

Понедельник, 15 марта 2021, 17:03
Минюст обжаловал отмену нового украинского правописания

Министерство юстиции подало апелляционную жалобу на решение Окружного админсуда Киева об отмене нового украинского правописания.

Источник: сообщение Минюста

Детали: Жалоба подана в Шестой апелляционный админсуд.

В Минюсте отмечают, что ОАСК удовлетворил соответствующий иск, обосновывая решение тем, что Кабмин при принятии постановления действовал за пределами собственных полномочий, установленных Конституцией и законами Украины.

В ведомстве считают незаконным соответствующее решение ОАСК и указывают, что правительство "наделено полномочиями по обеспечению проведения государственной политики в сфере развития и функционирования государственного языка во всех областях, а также полномочиями по направлению и координации работы министерств и других центральных органов исполнительной власти в указанной сфере".

Предыстория:

  • 28 января стало известно, что ОАСК отменил новую редакцию правописания.
  • Впоследствии стало известно, что Кабинет министров обжалует решение ОАСК, что отменил постановление правительства, которым была одобрена новая редакция "Украинской правописания".

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Темы: культураМинюст
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