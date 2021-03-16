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Российские наемники 10 раз обстреляли украинские позиции

Вторник, 16 марта 2021, 07:39

За сутки 15 марта в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня.

Источник: Штаб ООС в Facebook

Детали: В частности, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток", в пригороде населенных пунктов Верхнеторецкое и Водяное, что на Приазовье, противник открывал огонь в сторону позиций украинских защитников из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм и 120 мм, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Неподалеку населенных пунктов Лебединский и Трудовское российско-оккупационные войска вели обстрел с крупнокалиберных пулеметов и автоматических станковых гранатометов.

Вблизи поселка Гнутово оккупанты применили ручной противотанковый гранатомет, а у Марьинки - стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север", у городка Южное, враг совершил обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

На обстрелы противника наши воины открывали огонь.

Боевых потерь среди бойцов ВСУ нет.

Украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований Российской Федерации на неподконтрольной территории.

По состоянию на 7:00 утра 16 марта обстрелов не зафиксировано.

Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня.

Украинская правда
Темы: ДонбассООСвойна


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