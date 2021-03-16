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COVID-вакцинация: 9 тысяч прививок в сутки, в списке ожидания – 265 тысяч украинцев

Вторник, 16 марта 2021, 10:13

15 марта в Украине прививки против COVID-19 сделали 8 928 лицам, в целом с 24 февраля первую дозу вакцины Covishield (AstraZeneca) получили 62 083 граждан.

Источник: Министерство здравоохранения в Facebook

Детали: Прививки проводили 193 мобильных бригады по иммунизации.

 

В воскресенье 14 марта против коронавирусной болезни было привито 2 018 человек, работали 58 мобильных бригад.

По состоянию на 15 марта в лист ожидания вакцинации против COVID-19 записалась 265 601 человек, за день количество предварительных заявок на вакцинацию выросло на 8,8 тысячи.

Напомним: Сейчас первую дозу вакцины Covishield (AstraZeneca) получают украинцы из групп риска, а также известные деятели, которые хотят своим примером побудить сограждан к вакцинации.

Срок годности 500 тысяч индийских вакцин против коронавируса, которые Украина получила 23 февраля, заканчивается 23 июня 2021 года.

Знать больше: Медленные темпы прививания и избыточные дозы: интервью Виктора Ляшко о вакцинации против COVID-19 в Украине

Прививать против COVID-19 точно будут, вопрос – когда, кого и чем. Все о вакцинации в Украине

Темы: вакцинацияМинздравздоровьекоронавирусCovid-2019


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