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В Крыму отменили карантин, чтобы под "Любэ" отпраздновать оккупацию

Вторник, 16 марта 2021, 11:47

Так называемый "глава Крыма" от РФ Сергей Аксенов изменил указ о режиме повышенной готовности, что разрешает массовое празднование седьмой годовщины незаконного "референдума", в результате которого Россия объявила полуостров русским.

Источник: российский "Интерфакс", который приводит так называемый "указ" Аксенова

Детали: Внесенные изменения предусматривают, что запрет на массовые мероприятия не распространяется на проведение мероприятий, посвященных "Дню Всекрымского референдума 2014 года и Дню воссоединения Крыма с Россией".

Планируется проведение автопробега из Симферополя в Севастополь, который организует 18 марта мотоклуб "Ночные волки", а также ряд муниципальных акций.

Ранее аналогичные изменения внес "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев. Всего в городе, по данным пресс-службы "регионального правительства", пройдет более 140 мероприятий. В их числе - концерт-митинг на центральной площади с участием группы "Любэ".

Предыстория:

  • Министерство иностранных дел Украины призывает российский МИД не заниматься "политическим Буллинг" в ответ на заявление о незаконности инициативы "Крымская платформа" и тщетность попыток Киева вернуть Крым.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Крымоккупация
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