Роскомнадзор полной пригрозил блокировкой Twitter через месяц

Роскомнадзор заявил, что через месяц заблокирует на территории России социальную сеть Twitter, если сервис не удалит запрещенную информацию.

Источник: заместитель главы ведомства Вадим Субботин в комментарии ТАСС

Прямая речь: "Мы взяли месяц и наблюдаем за реакцией компании Twitter по вопросу удаления запрещенной информации… Если Twitter не исполнит требования Роскомнадзора, требования российского законодательства, соответственно, будем рассматривать вопрос о полной блокировке сервиса на территории России".

Детали: По словам Субботина, если компания выполнит все требования, то санкции в ее отношении будут сняты.

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