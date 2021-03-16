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Роскомнадзор полной пригрозил блокировкой Twitter через месяц

Вторник, 16 марта 2021, 13:29
Роскомнадзор полной пригрозил блокировкой Twitter через месяц
Фото techcrunch.com

Роскомнадзор заявил, что через месяц заблокирует на территории России социальную сеть Twitter, если сервис не удалит запрещенную информацию.

Источник: заместитель главы ведомства Вадим Субботин в комментарии ТАСС

Прямая речь: "Мы взяли месяц и наблюдаем за реакцией компании Twitter по вопросу удаления запрещенной информации… Если Twitter не исполнит требования Роскомнадзора, требования российского законодательства, соответственно, будем рассматривать вопрос о полной блокировке сервиса на территории России".

Детали: По словам Субботина, если компания выполнит все требования, то санкции в ее отношении будут сняты.

Предыстория:

  • 10 марта Роскомнадзор замедлил работу Twitter в России, а вместо этого "подвисли" сайты власти.
  • Компания Twitter заявила, что "глубоко обеспокоена попытками подавить публичное общение в интернете", и отрицает, что платформу могут использовать для пропаганды незаконных действий.

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Темы: Росcиясоцсетисвобода слова
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