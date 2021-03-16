Роскомнадзор полной пригрозил блокировкой Twitter через месяц
Вторник, 16 марта 2021, 14:29
Роскомнадзор заявил, что через месяц заблокирует на территории России социальную сеть Twitter, если сервис не удалит запрещенную информацию.
Источник: заместитель главы ведомства Вадим Субботин в комментарии ТАСС
Прямая речь: "Мы взяли месяц и наблюдаем за реакцией компании Twitter по вопросу удаления запрещенной информации… Если Twitter не исполнит требования Роскомнадзора, требования российского законодательства, соответственно, будем рассматривать вопрос о полной блокировке сервиса на территории России".
Детали: По словам Субботина, если компания выполнит все требования, то санкции в ее отношении будут сняты.
Предыстория:
- 10 марта Роскомнадзор замедлил работу Twitter в России, а вместо этого "подвисли" сайты власти.
- Компания Twitter заявила, что "глубоко обеспокоена попытками подавить публичное общение в интернете", и отрицает, что платформу могут использовать для пропаганды незаконных действий.