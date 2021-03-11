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Twitter отреагировал на попытки России ограничить работу соцсети

Четверг, 11 марта 2021, 08:44
Twitter отреагировал на попытки России ограничить работу соцсети
Фото РИА Новости

Компания Twitter заявила, что "глубоко обеспокоена попытками подавить публичное общение в интернете", и отрицает, что платформу могут использовать для пропаганды незаконных действий.

Источник: Reuters со ссылкой на заявление представителя Twitter

Дословно: "Мы продолжаем выступать за открытый интернет во всем мире и глубоко обеспокоены увеличением попыток блокировать и подавить публичное общение в интернете".

Детали: В Twitter подчеркнули, что в соцсети запрещено пропагандировать или поощрять самоубийство и причинение себе вреда, а также противоправное поведение – такое как покупка или продажа наркотиков.

Что было раньше: 10 марта Роскомнадзор замедлил работу Twitter в России, а вместо этого "подвисли" сайты власти.

Темы: Росcиясоцсети
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