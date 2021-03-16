Матчи отборочного турнира на ЧМ-2022 с командами Финляндии и Казахстана пройдут в Киеве на НСК "Олимпийский". Такое решение утвердили на Исполнительном комитете Украинской ассоциации футбола.

Об этом стало известно из источников УП, позже информацию подтвердила Украинская ассоциация футбола

Причиной этому стало ухудшение епидемилогичнои ситуации во Львове и возможное введение в регионе "красной зоны".

В то же время решение о количестве зрителей на этих матчах будет приниматься позже.

Матчи квалификации ЧМ-2022 с Финляндией и Казахстаном должны были пройти во Львове на "Арене-Львов" 28 и 31 марта соответственно.

Ранее в СМИ сообщалось, что матчи с Финляндией и Казахстаном из-за плохого состояния поля на "Арене-Львов" могут перенести в Харьков.

Напомним, что сборная Украины стартует в отборе к ЧМ-2022 выездным матчем против команды Франции 24 марта.

В то же время мэр Киева Виталий Кличко 16 марта призвал Кабинет министров расширить перечень противоэпидемических ограничений, действующих в оранжевой зоне, в частности, в столице.