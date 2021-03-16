Футбольные матчи сборной Украины из Львова перенесут в Киев из-за коронавируса - источники
Матчи отборочного турнира на ЧМ-2022 с командами Финляндии и Казахстана пройдут в Киеве на НСК "Олимпийский". Такое решение должны утвердить на Исполнительном комитете Украинской ассоциации футбола, который проходит в эти минуты.
Об этом стало известно из источников УП.
Причиной этому стало ухудшение епидемилогичнои ситуации во Львове и возможное введение в регионе "красной зоны".
В то же время решение о количестве зрителей на этих матчах будет приниматься позже.
Матчи квалификации ЧМ-2022 с Финляндией и Казахстаном должны были пройти во Львове на "Арене-Львов" 28 и 31 марта соответственно.
Ранее в СМИ сообщалось, что матчи с Финляндией и Казахстаном из-за плохого состояния поля на "Арене-Львов" могут перенести в Харьков.
Напомним, что сборная Украины стартует в отборе к ЧМ-2022 выездным матчем против команды Франции 24 марта.
В то же время мэр Киева Виталий Кличко 16 марта призвал Кабинет министров расширить перечень противоэпидемических ограничений, действующих в оранжевой зоне, в частности, в столице.