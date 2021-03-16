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ОГП открыл дело относительно пыток в России политзаключенного с "Хизб ут-Тахрир"

Вторник, 16 марта 2021, 15:13

Офис Генерального прокурора начал уголовное производство из-за нарушения россиянами законов и обычаев войны относительно украинца-политзаключенного, осужденного в РФ по делу "Хизб ут-Тахрир" Теймура Абдуллаева.

Источник: сообщение Офиса генпрокурора

Дословно: "По результатам мониторинга средств массовой информации прокурорами Департамента надзора по уголовным производствах в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, Офиса Генерального прокурора начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны представителями органов власти на территории страны-агрессора".

Детали: Правоохранители установили, что Абдуллаев, незаконно приговоренный к 16,5 годам лишения свободы, незаконно длительно одиночно удерживался в колонии на территории РФ, где был полностью лишен медицинской помощи и контактов с адвокатами и родственниками.

В ОГП указывают, что с марта 2020 он провел в одиночной камере не менее 5 месяцев.

По предварительным данным, сотрудники колонии угрожали ему, шантажировали, склоняли к сотрудничеству и предоставлению разоблачительной информации о других заключенных.

К нему также применяли психологическое давление и пытки, в частности, запрещали сидеть или ложиться на кровать в течение дня.

Предыстория:

  • ПЦ "Мемориал" признал всех осужденных по первому симферопольскму "делу Хизб ут-Тахрир" политзаключенными. Эта организация считается в России запрещенной.
  • При этом представители международной исламской политической организации "Хизб ут-Тахрир" называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России и в оккупированном ею Крыму.
  • Защитники арестованных и осужденных по "делу Хизб ут-Тахрир" крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку.
  • В июне 2019 года стало известно, что оккупанты будут просить засудить пятерых фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" на строки от 11 до 17 лет лишения свободы, в частности Абдуллаева - на 17 лет.

Темы: РосcияКрым


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