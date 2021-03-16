ОГП открыл дело относительно пыток в России политзаключенного с "Хизб ут-Тахрир"

Офис Генерального прокурора начал уголовное производство из-за нарушения россиянами законов и обычаев войны относительно украинца-политзаключенного, осужденного в РФ по делу "Хизб ут-Тахрир" Теймура Абдуллаева.

Источник: сообщение Офиса генпрокурора

Дословно: "По результатам мониторинга средств массовой информации прокурорами Департамента надзора по уголовным производствах в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, Офиса Генерального прокурора начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны представителями органов власти на территории страны-агрессора".

Детали: Правоохранители установили, что Абдуллаев, незаконно приговоренный к 16,5 годам лишения свободы, незаконно длительно одиночно удерживался в колонии на территории РФ, где был полностью лишен медицинской помощи и контактов с адвокатами и родственниками.

В ОГП указывают, что с марта 2020 он провел в одиночной камере не менее 5 месяцев.

По предварительным данным, сотрудники колонии угрожали ему, шантажировали, склоняли к сотрудничеству и предоставлению разоблачительной информации о других заключенных.

К нему также применяли психологическое давление и пытки, в частности, запрещали сидеть или ложиться на кровать в течение дня.

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