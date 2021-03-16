Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В Киеве запустили первые посты мониторинга воздуха

Вторник, 16 марта 2021, 17:40

В столице отныне работают два поста мониторинга воздуха - в Дарницком и Днепровском районах города - на улице Архитектора Вербицкого и на Харьковском шоссе.

Источник: пресс-служба КГГА, сайт данных мониторинга

Детали: Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что система будет осуществлять "качественный и системный автоматический мониторинг качества воздуха".

Отмечается, что оборудование и программное обеспечение на новых постах мониторинга воздуха соответствует европейским стандартам, в частности директивам ЕС, и рекомендациям ВОЗ.  Системы с аналогичным принципом работы работают в Лондоне, Париже, Мюнхене и других европейских городах.

Система измеряет более 10 показателей: диоксид серы (продукт горения), диоксид азота, оксид азота, оксид углерода (угарный газ), озон, сероводород, аммиак (удушающий запах, неорганическое соединение), а также пыль.  Устроены также и газоанализаторы, измеряющие формальдегид, метил меркаптан и пробоотборники для тяжелых металлов.

К концу 2021 Кличко пообещал установить еще три поста в Печерском, Оболонском и Соломенском районах.

Напомним: Украина стала 8-й в Европе и сорок третьей среди стран мира по загрязнению воздуха в 2020 году, среди мировых столиц Киев на 39 месте по загрязнению воздуха мелкими частицами.

Украинская правда
Темы: КиевВиталий Кличко


powered by lun.ua
Главное сегодня

Российский вертолет вторгся в воздушное пространство Украины

Дело Харьковских соглашений: СБУ обыскала Верховную Раду, СНБО и Кабинет министров

Порошенко хочет взять на поруки обвиняемого в убийстве Шеремета

Украина потребовала удалить из политической группы ТКГ "эксперта" из Донецка

Чтобы не было Буковеля: Кличко просит Кабмин ужесточить карантин в "оранжевой" зоне

Навстречу новому конфликту с Польшей: "Арену Львов" хотят назвать в честь Бандеры

Все новости...
Киев
Чтобы не было Буковеля: Кличко просит Кабмин ужесточить карантин в "оранжевой" зоне
Киевлянину дали 4 года тюрьмы: "минировал" почтовое отделение
МКИП хочет признать Гостиный двор памятником национального значения
Последние новости
18:29
Минфин продал облигаций внутреннего госзайма на более 14 млрд
18:18
фотоНа Луганщине обнаружили запрещенное международными договорами российское вооружение
18:05
обновлено от 15.13Футбольные матчи сборной Украины из Львова перенесли в Киев из-за коронавируса
17:56
Украинцы наиболее склонны выходить на протесты из-за цен и тарифов - опрос
17:49
Британия упомянула угрозу РФ и помощь Украине в новой стратегии безопасности
17:40
В Киеве запустили первые посты мониторинга воздуха
17:37
Гривня на закрытии межбанка ослабла
17:35
Российский вертолет вторгся в воздушное пространство Украины
17:21
Полиция открыла производство из-за откровенных фото 8-летней блогера и вызвала ее маму на допрос
17:18
В этом году "на местах" получат более 160 млрд субвенций - Минфин
Все новости...