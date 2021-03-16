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В Киеве запустили первые посты мониторинга воздуха

Вторник, 16 марта 2021, 16:40
В Киеве запустили первые посты мониторинга воздуха

В столице отныне работают два поста мониторинга воздуха - в Дарницком и Днепровском районах города - на улице Архитектора Вербицкого и на Харьковском шоссе.

Источник: пресс-служба КГГА, сайт данных мониторинга

Детали: Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что система будет осуществлять "качественный и системный автоматический мониторинг качества воздуха".

Отмечается, что оборудование и программное обеспечение на новых постах мониторинга воздуха соответствует европейским стандартам, в частности директивам ЕС, и рекомендациям ВОЗ.  Системы с аналогичным принципом работы работают в Лондоне, Париже, Мюнхене и других европейских городах.

Система измеряет более 10 показателей: диоксид серы (продукт горения), диоксид азота, оксид азота, оксид углерода (угарный газ), озон, сероводород, аммиак (удушающий запах, неорганическое соединение), а также пыль.  Устроены также и газоанализаторы, измеряющие формальдегид, метил меркаптан и пробоотборники для тяжелых металлов.

К концу 2021 Кличко пообещал установить еще три поста в Печерском, Оболонском и Соломенском районах.

Напомним: Украина стала 8-й в Европе и 43-й среди стран мира по загрязнению воздуха в 2020 году, среди мировых столиц Киев был в прошлом году на 39-м месте по загрязнению воздуха мелкими частицами.

Украинская правда
Темы: КиевВиталий Кличко
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