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Британия хочет нарастить ядерное оружие из-за угроз со стороны России и Китая

Вторник, 16 марта 2021, 22:24
Британия хочет нарастить ядерное оружие из-за угроз со стороны России и Китая

В Лондоне решили усиливать ядерный арсенал и активнее реагировать на угрозы со стороны России и Китая, поэтому максимальное количество ядерных боеголовок страны должна вырасти с 180 до 260.

Источник: стратегия премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, которого цитирует DW

Детали: Джонсон ее представил в парламенте страны, отметив, что это видение его правительством оборонной и внешней политики страны на десятилетия.  Согласно новой стратегии Лондона, предусмотрено наращивание британского ядерного арсенала и просмотр внешнеполитических угроз.

Как отмечается в представленном Джонсоном документе, верхний предел британского ядерного потенциала будет увеличено с 180 до 260 боеголовок.  Это необходимо на фоне "изменения среды безопасности и наличия широкого спектра технологических и доктринальных угроз", отмечается в документе.  По словам Джонсона, сейчас речь идет о самом масштабном пересмотре внешнеполитической и оборонной доктрины Великобритании с момента завершения "холодной войны".

В то же время в новой стратегии отмечается, что британские ядерные боеголовки не направлены против какого-либо государства.  Цель такого пересмотра внешнеполитических приоритетов - сделать Соединенное Королевство "сильнее, безопаснее и богаче".

В документе отмечается, что в евроатлантическом пространстве наибольшая угроза безопасности страны исходит от России, и если отношения с российским правительство не улучшатся, Великобритания "будет активно сдерживать и защищаться от всего спектра угроз со стороны России".

Напомним: В докладе американской разведки сообщается, что президент России Владимир Путин уполномочил свои разведывательные службы распространять дезинформацию о президенте США Джо Байдене, чтобы повысить шансы победы Дональда Трампа на выборах.

Темы: ВеликобританияРосcияКитай
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