Путин влиял на американские выборы, использовал Деркача и поддерживал Трампа – разведка США

В докладе американской разведки сообщается, что президент России Владимир Путин уполномочил свои разведывательные службы распространять дезинформацию о президенте США Джо Байдене, чтобы повысить шансы победы Дональда Трампа на выборах.

Источник: журналист BuzzFeed News Кристофер Миллер со ссылкой на доклад разведки США

Детали: В отчете сообщается, что Россия и Иран влияли на выборы в США, а Китай решил не вмешиваться. Разведка информирует, что не обнаружила признаков изменения процесса голосования иностранными субъектами.

Однако Путин и российские правительственные организации проводили действия, направленные на:

дискредитацию и очернение Байдена;

поддержку Трампа;

подрыв доверия людей к выборам;

обострение социально-политических напряжений.

В частности, в отчете говорится, что Путин "контролировал деятельность украинского нардепа Андрея Деркача, сыгравшего большую роль в деятельности России по влиянию на выборы". Отмечается, что российская агентура в Украине распространяла "пленки Порошенко-Байдена" и дезинформацию о сыне Байдена Хантера через СМИ США и близкое окружение Трампа.

Предыстория:

Читайте также: Атака на Байдена: как Зеленский создает новый кризис в отношениях с США



Кино для Трампа. Зачем Джулиани прилетал в Украину