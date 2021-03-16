Путин влиял на американские выборы, использовал Деркача и поддерживал Трампа – разведка США
В докладе американской разведки сообщается, что президент России Владимир Путин уполномочил свои разведывательные службы распространять дезинформацию о президенте США Джо Байдене, чтобы повысить шансы победы Дональда Трампа на выборах.
Источник: журналист BuzzFeed News Кристофер Миллер со ссылкой на доклад разведки США
Детали: В отчете сообщается, что Россия и Иран влияли на выборы в США, а Китай решил не вмешиваться. Разведка информирует, что не обнаружила признаков изменения процесса голосования иностранными субъектами.
Однако Путин и российские правительственные организации проводили действия, направленные на:
- дискредитацию и очернение Байдена;
- поддержку Трампа;
- подрыв доверия людей к выборам;
- обострение социально-политических напряжений.
В частности, в отчете говорится, что Путин "контролировал деятельность украинского нардепа Андрея Деркача, сыгравшего большую роль в деятельности России по влиянию на выборы". Отмечается, что российская агентура в Украине распространяла "пленки Порошенко-Байдена" и дезинформацию о сыне Байдена Хантера через СМИ США и близкое окружение Трампа.
Предыстория:
- 19 мая 2020 года народный депутат Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые, по его словам, могут свидетельствовать о влиянии экс-вице-президента США Джозефа Байдена на пятого президента Украины Петра Порошенко. По словам Деркача, записи он получил от журналистов-расследователей, а саму запись разговоров якобы делал лично Порошенко.
- Разведка США назвала действия Деркача вмешательством РФ в американские выборы.
- В начале сентября Министерство финансов США ввело санкции против Андрея Деркача и еще троих граждан России. Активы граждан из санкционного списка заморожены на территории США, а лицам в США запрещено иметь с ними дело.
- Андрей Деркач назвал санкции местью и анонсировал пресс-конференцию о якобы новых расследованиях коррупции в США.
- 11 января США ввели санкции против ряда граждан, в том числе и против нардепа Александра Дубинского, и средств массовой информации Украины из-за вмешательства в президентские выборы Соединенных Штатов.
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