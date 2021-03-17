COVID в Житомире: через неделю в больницах могут закончиться кровати

В больницах Житомира осталось чуть больше 130 койко-мест для госпитализации больных коронавирусом, но если количество заражений не будет уменьшаться, то этих кроватей хватит только на неделю.

Источник: заседание исполнительного комитета городского совета 17 марта

Прямая речь заместителя городского головы Марии Мисюровой: "Последние недели достаточно напряженные. Сегодня утром в первой больнице находится 188 пациентов, во второй больнице – 205. Госпитализаций за сутки – 37, но несколько дней подряд у нас было от 40 до 50 госпитализаций за сутки.

Пока резерв у нас есть в больницах, но ситуация напряженная. Каждый день выписываются больные, но по факту еще более 130 койко-мест в резерве".

Прямая речь мэра Сергея Сухомлина: "Фактически на неделю (будет достаточно койко-мест – ред.), если не изменится ситуация".

Детали: По словам Мисюровой, сейчас среди госпитализированных преобладает уже молодой возраст пациентов и тяжелое течение заболевания.

Также возросло количество обращений к семейным врачам. Возросло и количество заборов ПЦР-тестов – за 16 марта было 450, тогда как ранее фиксировали по 150-200.

За сутки 16 марта в Житомире зарегистрировали 205 новых случаев коронавируса. Но, по словам Мисюровой, власти ожидают увеличения этих показателей.

Она призвала жителей придерживаться всех противоэпидемических мероприятий, быть на связи со своим семейным врачом и при необходимости вызвать "скорую".

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