Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

COVID в Житомире: через неделю в больницах могут закончиться кровати

Среда, 17 марта 2021, 09:17
COVID в Житомире: через неделю в больницах могут закончиться кровати
Фото np.pl.ua

В больницах Житомира осталось чуть больше 130 койко-мест для госпитализации больных коронавирусом, но если количество заражений не будет уменьшаться, то этих кроватей хватит только на неделю.

Источник: заседание исполнительного комитета городского совета 17 марта

Прямая речь заместителя городского головы Марии Мисюровой: "Последние недели достаточно напряженные. Сегодня утром в первой больнице находится 188 пациентов, во второй больнице – 205. Госпитализаций за сутки – 37, но несколько дней подряд у нас было от 40 до 50 госпитализаций за сутки.

Пока резерв у нас есть в больницах, но ситуация напряженная. Каждый день выписываются больные, но по факту еще более 130 койко-мест в резерве".

Прямая речь мэра Сергея Сухомлина: "Фактически на неделю (будет достаточно койко-мест – ред.), если не изменится ситуация".

Детали: По словам Мисюровой, сейчас среди госпитализированных преобладает уже молодой возраст пациентов и тяжелое течение заболевания.

Также возросло количество обращений к семейным врачам. Возросло и количество заборов ПЦР-тестов – за 16 марта было 450, тогда как ранее фиксировали по 150-200.

За сутки 16 марта в Житомире зарегистрировали 205 новых случаев коронавируса. Но, по словам Мисюровой, власти ожидают увеличения этих показателей.

Она призвала жителей придерживаться всех противоэпидемических мероприятий, быть на связи со своим семейным врачом и при необходимости вызвать "скорую".

Читайте также: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Украинцы живут так, будто коронавируса не существует. Почему COVID-19 – это все еще страшно

История коронавируса в Украине: как пришел и распространился по стране

Предыстория: 

  • За сутки 16 марта в Украине зафиксировали 11 833 новых случая коронавирусной болезни COVID-19, госпитализировали 4 887 больных, умерли 289 пациентов, выздоровели 5 467 человек. 

Ирина Балачук, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Житомиркоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Все новости...
Житомир
Ночная атака: в Житомире повреждены десятки домов, учреждения образования и здравоохранения
Россияне ночью попали в инфраструктурный объект на Житомирщине
В Житомире раздались звуки взрывов – СМИ
Последние новости
14:33
В Германии пьяный "Санта-Клаус" врезался в дом, развозя подарки
14:30
В Украине до сих пор есть более 8 тысяч церквей Московского патриархата – Опендатабот
14:21
картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик
14:10
На фронте погиб актер Богдан Колесник
13:57
Украина по просьбе Польши приняла избыток электроэнергии
13:52
На колокольне Киево-Печерской лавры впервые прозвучал "Щедрик"
13:40
В Кабмине заявили о выполнении одного из условий МВФ в инвестиционной сфере
13:37
Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия
13:34
видео"Рождественский тур" через Тису провалился: пограничники задержали трех гребцов
13:06
Лучшие технологии 2023: новинки и разработки года, которые удивили человечество
Все новости...
Реклама: