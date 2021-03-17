Зеленский раскритиковал правоохранителей за плохую защиту окружающей среды

Президент Владимир Зеленский считает, что в Украине слабое противодействие контрабанде древесины через границу, а также нет информации о наказании за добычу янтаря.

Источник: офис президента, Зеленский для совещания руководителей правоохранительных органов по вопросам соблюдения требований законодательства в сфере охраны окружающей среды

Прямая речь: "Граждане пока не получили надлежащей информации о ликвидированных преступных схемах в сфере оборота древесины, в том числе и посадки чиновников, причастных к ним. Слабым является и противодействие контрабандному перемещению древесины через таможенную границу Украины...

Масштабы и общественная опасность экологической преступности требуют от правоохранительных и других государственных органов работы на 200 процентов своих возможностей. Усиление борьбы с правонарушениями в области охраны окружающей среды должно быть одним из основных приоритетов уголовной политики".

Детали: Зеленский напомнил о незаконной добыче янтаря. По его словам, пока "недостаточно информации о наказании за резонансные преступления в этой сфере".