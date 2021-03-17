Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В России подумывают построить новый армейский музей в виде огромной звезды - ВВС

Среда, 17 марта 2021, 14:16
В России подумывают построить новый армейский музей в виде огромной звезды - ВВС

В России в подмосковном парке "Патриот" могут построить новый музей в виде "голубой звезды".

Источник: материал русской службы ВВС

Детали: В новый музей якобы должны перенести уже существующий Центральный музей вооруженных сил, действующий в Москве на улице Советской Армии.

Планы строительства нового музея подтвердил один из подрядчиков Минобороны, который имел отношение к возведению других объектов в парке "Патриот".

Издание привело фото из трех презентаций проектов музея. Официально Минобороны опровергло их подлинность, но сами презентации полученные из разных не связанных между собой источников и на разных носителях.

В парке "Патриот" на месте, обозначенном в презентации, действительно идет строительство. И Музей вооруженных сил, и парк принадлежат министерству обороны России.

 

Дословно: "На одной из презентаций было представлено несколько эскизов будущего здания, а на двух других - более детальный план целого музейного комплекса, состоящего из двух зданий и большого парка вокруг них.

Все эскизы предусматривают, что новое здание будет в форме огромной голубой звезды, лежащей на земле посреди парка. Различаются лишь некоторые детали - например, форма самой звезды или остекление здания".

 

"Кроме самого здания музея все проекты включают в себя выставочную площадку, полигоны для демонстрации военной техники и другие здания. В одной из презентаций также отмечены зоопарк с пешеходной эстакадой над ним, ипподром, площадка-амфитеатр для театральных представлений".

Предыстория:

  • Ранее сообщалось, что в главном храме Вооруженных сил России должна была быть мозаика с изображением президента РФ Владимира Путина и других политических деятелей современной России.
  • Впоследствии эту мозаику решили убрать.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Росcияармия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Все новости...
Росcия
Все больше стран репатриируют золото после санкций против России – исследование
В Польше задержали еще одного вероятного шпиона РФ, гражданина Украины
Медицинская система РФ оказалась неготовой к наплыву раненых – разведка Британии
Последние новости
14:33
В Германии пьяный "Санта-Клаус" врезался в дом, развозя подарки
14:30
В Украине до сих пор есть более 8 тысяч церквей Московского патриархата – Опендатабот
14:21
картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик
14:10
На фронте погиб актер Богдан Колесник
13:57
Украина по просьбе Польши приняла избыток электроэнергии
13:52
На колокольне Киево-Печерской лавры впервые прозвучал "Щедрик"
13:40
В Кабмине заявили о выполнении одного из условий МВФ в инвестиционной сфере
13:37
Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия
13:34
видео"Рождественский тур" через Тису провалился: пограничники задержали трех гребцов
13:06
Лучшие технологии 2023: новинки и разработки года, которые удивили человечество
Все новости...
Реклама: