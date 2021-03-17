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В России подумывают построить новый армейский музей в виде огромной звезды - ВВС

Среда, 17 марта 2021, 15:16

В России в подмосковном парке "Патриот" могут построить новый музей в виде "голубой звезды".

Источник: материал русской службы ВВС

Детали: В новый музей якобы должны перенести уже существующий Центральный музей вооруженных сил, действующий в Москве на улице Советской Армии.

Планы строительства нового музея подтвердил один из подрядчиков Минобороны, который имел отношение к возведению других объектов в парке "Патриот".

Издание привело фото из трех презентаций проектов музея. Официально Минобороны опровергло их подлинность, но сами презентации полученные из разных не связанных между собой источников и на разных носителях.

В парке "Патриот" на месте, обозначенном в презентации, действительно идет строительство. И Музей вооруженных сил, и парк принадлежат министерству обороны России.

 

Дословно: "На одной из презентаций было представлено несколько эскизов будущего здания, а на двух других - более детальный план целого музейного комплекса, состоящего из двух зданий и большого парка вокруг них.

Все эскизы предусматривают, что новое здание будет в форме огромной голубой звезды, лежащей на земле посреди парка. Различаются лишь некоторые детали - например, форма самой звезды или остекление здания".

 

"Кроме самого здания музея все проекты включают в себя выставочную площадку, полигоны для демонстрации военной техники и другие здания. В одной из презентаций также отмечены зоопарк с пешеходной эстакадой над ним, ипподром, площадка-амфитеатр для театральных представлений".

Предыстория:

  • Ранее сообщалось, что в главном храме Вооруженных сил России должна была быть мозаика с изображением президента РФ Владимира Путина и других политических деятелей современной России.
  • Впоследствии эту мозаику решили убрать.

Темы: Росcияармия


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