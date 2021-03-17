В Украине разворачивают систему аэромедицинской эвакуации: "пилот" запустят в 7 областях

Правительство поддержало совместную инициативу Министерства внутренних дел и Министерства здравоохранения о введении системы аэромедицинской эвакуации и авиационной транспортировки анатомических материалов/реципиентов.

Источник: глава МВД Арсен Аваков в Twitter, пресс-центр МВД, заместитель директора департамента коммуникации со СМИ МВД Ярослав Тракало в комментарии УП

Прямая речь Авакова: "Уже с 1 апреля мы запускаем пилотный проект в 7 областях: Львовская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Волынская, Ровенская, Тернопольская и Черновицкая. А с 1 мая уже подключаем Киевский регион, он обеспечит помощью Киевскую, Винницкую, Житомирскую, Кировоградскую, Полтавскую, Сумскую, Черниговскую области и Киев.

Сегодня полностью готовы к работе две вертолетные базы - во Львове и Киеве. Далее система аэромедицинской эвакуации охватит всю страну".

Детали: Отмечается, что этот проект - первый шаг для полноценного запуска системы аэромедицинской эвакуации на всей территории Украины.

По словам Авакова, с учетом того, что в вопросе оказания экстренной медицинской помощи время является критически важным, период реагирования на вылет вертолета составит от 5 до 30 минут, в зависимости от обстоятельств.

На первом этапе пилотного внедрения аэромедицинской эвакуации будет задействовано новые современные вертолеты Airbus H-145, которые будут базироваться в городах Львов и Киев.

В комментарии "Украинской правде" Тракало уточнил, что вертолеты Украина получает в рамках межправительственного соглашения с Францией.

По его словам, вертолет Н-145 обеспечивает исключительные возможности для перевозки пациентов из одной больницы в другую. Он может быть оснащен различным уровнем медицинского оборудования в HICAMS (вертолетной медицинской системы интенсивной терапии) и транспортировать одного пациента и до трех медицинских экипажей с двумя пилотами.

Большой обеьм салона обеспечивает легкий доступ и эргономичное рабочее пространство даже для длительных операций по поиску и спасению. Н-145 оборудован высокоэффективной спасательной лебедкой мощностью 272 кг/600 фунтов и длиной кабеля 90 метров. Конструкция вертолета позволяет ему приземляться в очень ограниченных условиях.

Что предшествовало: В феврале министр внутренних дел Арсен Аваков анонсировал запуск двух масштабных проектов - системы аэромедицинской эвакуации и реформирование гидрометеорологической службы ГСЧС.