Лига Чемпионов: "Бавария" и "Челси" закрыли список четвертьфиналистов

Английский "Челси" пробился в четвертьфинал Лиги Чемпионов. В матче 1/8 "синие" со счетом 2:0 одолели мадридский "Атлетико". Напомним, что в первой игре в Испании "Челси" победил с минимальным счетом.

Поединок прошел в среду 17 марта на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне.

"Челси" еще в первом тайме сделал некомфортным счет для испанцев. На 34-ой минуте после паса Тимо Вернера Хаким Зиеш пробил мимо вратаря "Атлетико" - 1:0. Испанцы в первом тайме ничего не создали у ворот хозяев поля.

В заключительной 45-минутке "Челси" продолжали играть на еще один гол. У англичан опасные удары были у Зиеша и Вернера. На 80-й минуте "Атлетико" и вовсе остался в меньшинстве. За отмашку в чужой штрафной площадке был удален Стефан Савич.

В добавленное арбитром время испанцы таки получили шанс пробить ворота "Челси", но удар Жоау Феликса метров с десяти отразил Мэнди. На четвертой добавленной минуте Эмерсон забивает второй гол в ворота "Атлетико" - 2:0.

Еще одним четвертьфиналистом Лиги Чемпионов стала мюнхеньска "Бавария". После 4:1 в Риме мюнхенцы в домашней игре также победили "Лацио". Счет игры - 2:1.

Встреча прошла на стадионе "Альянц Арена" в Мюнхене в среду 17 марта.

Стартовые минуты первого тайма "Лацио" был активнее в атаке, но забили гол немцы. На 33-й минуте Роберт Левандовски реализовал пенальти - 1:0. Во втором тайме уже "Бавария" вела игру. На 67-й минуте Левандовски попытался оформить дубль, но после его удара мяч попал в штангу ворот "Лацио". На 73-й минуте Чупо-Мотинг точным ударом делает счет 2:0.

На 83-й минуте Марко Пароло один гол отыграл. На девяностом минуте Серж Гнабри мог забить еще и третий гол, но не сумел переиграть вратаря "Лацио".

В четвертьфинал Лиги Чемпионов также пробились: "Ливерпуль", "Манчестер Сити ПСЖ, "Реал", "Боруссия" Дортмунд и "Порту".