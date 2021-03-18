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В Киеве 30 смертей от COVID за сутки и более тысячи новых больных

Четверг, 18 марта 2021, 09:18
В Киеве 30 смертей от COVID за сутки и более тысячи новых больных

В Киеве за сутки 17 марта подтвердили 1 092 новых случая заболевания коронавирусом, госпитализировали 148 больных, умерли 30 пациентов, выздоровели же в среду 666 человек.

Источник: киевский городской глава Виталий Кличко в Telegram

Детали: Больше всего случаев заболевания 17 марта обнаружили в таких районах столицы: Дарницком (226), Деснянском (189) и Голосеевском (97).

Среди новых больных: 606 женщин в возрасте от 18 до 94 лет, 432 мужчины в возрасте от 18 до 91 года, 34 девочки от 7 месяцев до 17 лет и 20 мальчиков от 7 месяцев до 17 лет

Всего за время пандемии, которая длится уже более года, в столице Украины было обнаружено 149 923 случая COVID-19, из них 2 991 стал летальным, но уже 100 546 киевлян преодолели коронавирусную болезнь.

 

Напомним: За сутки 16 марта в Киеве подтвердили 1 121 новый случай заболевания коронавирусом, 107 больных госпитализировали, 25 пациентов умерли, выздоровел 291 человек.

15 марта в столице было 999 новых случаев коронавируса, 100 госпитализированных, 19 умерших и 408 киевлян, которые преодолели COVID-19.

Знать больше: COVID-19 в Украине и в мире – динамика пандемии в инфографике "Украинской правды"

Медленные темпы прививания и избыточные дозы: интервью Виктора Ляшко о вакцинации против COVID-19 в Украине

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Темы: коронавирусCovid-2019эпидемияКиев
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