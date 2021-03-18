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Оранжевых зон COVID в Украине уменьшилось с 16 до 12

Четверг, 18 марта 2021, 11:18
Коронавірус_інфо

В Украине 11 областей и столица Киев находятся в "оранжевой" зоне по показателям распространения коронавируса, 4 области – "красные", 9 областей – "желтые".

Источник: данные МОЗ

Детали: Накануне в "оранжевую" эпидемическую зону попадали 16 регионов, а не 12.

Сейчас в красной зоне: Черновицкая, Ивано-Франковская, Закарпатская и Житомирская области.

В оранжевой – Киев, Киевская область, а также Винницкая, Донецкая, Львовская, Николаевская, Одесская, Херсонская, Сумская, Черкасская, Тернопольская, Хмельницкая области.



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