Оранжевых зон COVID в Украине уменьшилось с 16 до 12
Четверг, 18 марта 2021, 11:18
В Украине 11 областей и столица Киев находятся в "оранжевой" зоне по показателям распространения коронавируса, 4 области – "красные", 9 областей – "желтые".
Источник: данные МОЗ
Детали: Накануне в "оранжевую" эпидемическую зону попадали 16 регионов, а не 12.
Сейчас в красной зоне: Черновицкая, Ивано-Франковская, Закарпатская и Житомирская области.
В оранжевой – Киев, Киевская область, а также Винницкая, Донецкая, Львовская, Николаевская, Одесская, Херсонская, Сумская, Черкасская, Тернопольская, Хмельницкая области.