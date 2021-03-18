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Оранжевых зон COVID в Украине стало меньше: с 17-ти до 12

Четверг, 18 марта 2021, 10:18
Оранжевых зон COVID в Украине стало меньше: с 17-ти до 12
Коронавірус_інфо

В Украине 11 областей и столица Киев находятся в "оранжевой" зоне по показателям распространения коронавируса, 4 области – "красные", 9 областей – "желтые".

Источник: данные МОЗ

Детали: Накануне в "оранжевую" эпидемическую зону попадали 17 регионов, а не 12.

Сейчас в красной зоне: Черновицкая, Ивано-Франковская, Закарпатская и Житомирская области.

В оранжевой – Киев, Киевская область, а также Винницкая, Донецкая, Львовская, Николаевская, Одесская, Херсонская, Сумская, Черкасская, Тернопольская, Хмельницкая области.

Обновление: 18 марта городской глава Киева Виталий Кличко объявил, что с 20 марта по 9 апреля в столице будет действовать строгий карантин, присущий для красной зоны эпидемической опасности.

 

Цвет зоны определяет уровень карантинных ограничений, которые действуют в регионе.

Знать больше: COVID-19 в Украине и в мире – динамика пандемии в инфографике "Украинской правды"

УП, обновлено

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Темы: карантинкоронавирусэпидемияCovid-2019
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