Тихановская объявила всенародное голосование, чтобы начать переговоры

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская предложила организовать переговоры по выходу из кризиса при международной поддержке, если за єто проголосуют граждане Беларуси.

Источник: видеообращение Тихановской, ее телеграм-канал

Детали: Тихановская и объединённые демократические силы объявляют общенациональное голосование за начало переговоров по выходу Беларуси из кризиса при международном посредничестве. Голосование проходит на платформе "Голос", данным которой доверяет ЕС, США, ОБСЕ и другие международные институты.

По мнению оппозиции, масштабное голосование решит сразу три задачи:

Продемонстрирует мировому сообществу, что политический кризис усиливается и требует срочного урегулирования, поможет значительно нарастить международное давление; Вернет белорусам чувство единства, большинства, силы и превосходства на улицах; Остановит гражданский конфликт и продемонстрирует неизбежность переговоров как единственного решения кризиса мирным путём.

По словам Тихановской, голоса белорусов помогут привлечь международную помощь и добиться еще более решительных шагов со стороны ОБСЕ и ООН. Они готовы организовать переговорную площадку и выступить посредниками, а также помочь вынудить режим к переговорам.

По ее словам, переговорные группы смогут выработать решения, как спасти Беларусь от неминуемой катастрофы и гражданской войны, которую Лукашенко объявил народу: в преддверии Дня Воли он привлёк армию к подавлению протестов. Тихановская говорит, что им руководят страх, отчаяние и паника. Лукашенко, мол, потерял поддержку народа - теперь теряет ее и среди своих сторонников, в том числе МВД.

Первые результаты планируют озвучить ко Дню Воли — 25 марта.

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