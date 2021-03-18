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Тихановская объявила всенародное голосование, чтобы начать переговоры

Четверг, 18 марта 2021, 10:36
Тихановская объявила всенародное голосование, чтобы начать переговоры

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская предложила организовать переговоры по выходу из кризиса при международной поддержке, если за єто проголосуют граждане Беларуси.

Источник: видеообращение Тихановской, ее телеграм-канал

Детали: Тихановская и объединённые демократические силы объявляют общенациональное голосование за начало переговоров по выходу Беларуси из кризиса при международном посредничестве. Голосование проходит на платформе "Голос", данным которой доверяет ЕС, США, ОБСЕ и другие международные институты.

По мнению оппозиции, масштабное голосование решит сразу три задачи:

  1. Продемонстрирует мировому сообществу, что политический кризис усиливается и требует срочного урегулирования, поможет значительно нарастить международное давление;
  2. Вернет белорусам чувство единства, большинства, силы и превосходства на улицах;
  3. Остановит гражданский конфликт и продемонстрирует неизбежность переговоров как единственного решения кризиса мирным путём.

По словам Тихановской, голоса белорусов помогут привлечь международную помощь и добиться еще более решительных шагов со стороны ОБСЕ и ООН. Они готовы организовать переговорную площадку и выступить посредниками, а также помочь вынудить режим к переговорам.

По ее словам, переговорные группы смогут выработать решения, как спасти Беларусь от неминуемой катастрофы и гражданской войны, которую Лукашенко объявил народу: в преддверии Дня Воли он привлёк армию к подавлению протестов. Тихановская говорит, что им руководят страх, отчаяние и паника. Лукашенко, мол, потерял поддержку народа - теперь теряет ее и среди своих сторонников, в том числе МВД.

Первые результаты планируют озвучить ко Дню Воли — 25 марта.

Предыстория:

  • С августа 2020 года в Беларуси продолжаются массовые протесты против фальсификации результатов президентских выборов, на которых победителем был объявлен Александр Лукашенко, который руководит страной уже более 26 лет. Протестующие требуют проведения новых справедливых выборов, освобождения политических заключенных и ответственности за избиение и пытки мирных демонстрантов.
  • В феврале 2021 года Лукашенко заявил, что первым и главным условием его ухода от власти является мир в стране, а вторым - гарантия безопасности его сторонникам. Он неоднократно заявлял, что "за власть посиневшими руками не держится", при этом отдавать полномочия не собирается.

Украинская правда

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Темы: БеларусьТихановскаякризис
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