СБУ задержала агента террористов ОРДО: собирал данные о ВСУ
Контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Днепре агента так называемого "МГБ ДНР", которое позиционирует себя как "спецслужбу" террористов.
Источник: сайт СБУ
Дословно: "Злоумышленник собирал разведывательную информацию об украинских воинских подразделениях, дислоцированных на территории региона".
Детали: По предварительной версии следствия, жителя временно оккупированной Донецкой области завербовали главари незаконных вооруженных формирований.
Мужчину направили в Днепропетровскую область для сбора разведывательной информации.
Злоумышленников, прежде всего, интересовали сведения о личном составе и военной технике подразделений Вооруженных Сил Украины.
Во время обысков по адресу проживания вражеского агента обнаружили: компьютерную технику и средства связи с доказательствами противоправной деятельности, оружие и боеприпасы.
Задержанному объявили о подозрении в совершении уголовных преступлений по ст. 258-3 (участие в террористической организации), ст. 263 (незаконное обращение с оружием) УК.
Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.