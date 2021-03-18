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СБУ задержала агента террористов ОРДО: собирал данные о ВСУ

Четверг, 18 марта 2021, 12:04
СБУ задержала агента террористов ОРДО: собирал данные о ВСУ
Фото СБУ

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Днепре агента так называемого "МГБ ДНР", которое позиционирует себя как "спецслужбу" террористов.

Источник: сайт СБУ

Дословно: "Злоумышленник собирал разведывательную информацию об украинских воинских подразделениях, дислоцированных на территории региона".

Детали: По предварительной версии следствия, жителя временно оккупированной Донецкой области завербовали главари незаконных вооруженных формирований.

Мужчину направили в Днепропетровскую область для сбора разведывательной информации.

Злоумышленников, прежде всего, интересовали сведения о личном составе и военной технике подразделений Вооруженных Сил Украины.

Во время обысков по адресу проживания вражеского агента обнаружили: компьютерную технику и средства связи с доказательствами противоправной деятельности, оружие и боеприпасы. 

 
Фото СБУ 

Задержанному объявили о подозрении в совершении уголовных преступлений по ст. 258-3 (участие в террористической организации), ст. 263 (незаконное обращение с оружием) УК.

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Украинская правда
Темы: СБУДНРтерроризм
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