Стефанчук напомнил нардепам, что Верховная Рада не IQOS friendly
Четверг, 18 марта 2021, 15:27
Первый заместитель спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук призвал народных депутатов использовать IQOS для курения только в строго отведенных местах.
Источник: Стефанчук на заседании парламента
Прямая речь: "Хочу обратиться к аппарату Верховной Рады, народным депутатам: Верховная Рада не является IQOS friendly, поэтому я очень прошу использовать только в тех местах, которые для этого отведены. Уважение прав человека начинается с того, что мы создаем необходимые возможности".
Детали: Руководству парламента ранее поступали жалобы, что нардепы курят в кулуарах.
Украинская правда