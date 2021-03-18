Стефанчук напомнил нардепам, что Верховная Рада не IQOS friendly

Первый заместитель спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук призвал народных депутатов использовать IQOS для курения только в строго отведенных местах.

Источник: Стефанчук на заседании парламента

Прямая речь: "Хочу обратиться к аппарату Верховной Рады, народным депутатам: Верховная Рада не является IQOS friendly, поэтому я очень прошу использовать только в тех местах, которые для этого отведены. Уважение прав человека начинается с того, что мы создаем необходимые возможности".

Детали: Руководству парламента ранее поступали жалобы, что нардепы курят в кулуарах.