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Рош га-Шана: МВД за полгода предупреждает, что будут пускать только вакцинированных хасидов

Четверг, 18 марта 2021, 20:39
Рош га-Шана: МВД за полгода предупреждает, что будут пускать только вакцинированных хасидов

Глава министерства внутренних дел Арсен Аваков заверил, что правоохранители будут пускать только вакцинированных хасидов на празднование Рош га-Шана в сентябре 2021 года.

Источник: Аваков во время разговора с израильским коллегой Арие Дери, которого цитирует пресс служба МВД

Детали: Стороны также согласовали, что ключевым условием празднования будет нормализация эпидемиологической ситуации в Украине и предыдущая вакцинация прибывших.

Прямая речь Авакова: "Во взаимодействии с нашими израильскими коллегами украинские правоохранители готовы организовать безопасное пребывание паломников из Израиля.  Никаких препятствий нет, если у прибывших туристов будут соответствующие документы, подтверждающие вакцинацию от COVID-19".

Напомним: Украина запретила въезд хасидам во время прошлогоднего празднования Рош ха-Шана с 28 августа, официально объясняя это ситуацией с коронавирусом.

Однако некоторые хасиды все равно смогли приехать, и в Умани проходили празднования.

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Украинская правда

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Темы: хасидыМВДИзраиль
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