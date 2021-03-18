Лига Европы: "Шахтер" вылетает из турнира с общим поражением 1:5 от "Ромы"

Донецкий "Шахтер" завершил свое выступление в Лиге Европы на стадии 1/8 финала турнира. После поражения 0: 3 в первом матче с "Ромой" "горняки" проиграли и в ответной со счетом 1:2.

Поединок состоялся в Киеве на НСК "Олимпийский" 18 марта.

Первый тайм этой игры проходил по сценарию поединка в Риме "Шахтер" не мог, а "Рома" играла по счету. У донецкой команды было пару ударов от Алана Патрика, а у итальянцев однажды из выгодной позиции не попал по воротам Борха Майораля.

Старт второго тайма "Шахтер" начал с пропущенного мяча. На 48-й минуте Майораля ударом головой открывает счет в игре. В последующие пять минут "Рома" имела еще два момента, чтобы довести счет до разгромного. Удар Педро метров с десяти пришелся мимо ворот. Еще один удар от Майораля взял Анатолий Трубин.

На 59-й минуте "Шахтер" сравнивает счет. После скидки головой от Алана Патрика Жуниор Мораес замыкает прострел в пустой угол ворот от "Ромы" - 1:1. На большее "Шахтера" в этой игре не хватило. Было еще два спорных момента, когда испанский судья Антонио Матео Лаос не назначил пенальти в ворота "Ромы" после фолов по Николаю Матвиенко и Додо. Впрочем, даже на ничью в этой встрече "Шахтер" не наиграл именно по желанию и качеству игры.

На 72-й минуте Майораля оформил дубль после очередной ошибки дончан в защите - 1:2. На 82-й минуте у "Шахтера" был последний шанс спасти хотя бы зачетные очки в рейтинг УЕФА, но удар Марлоса парировал Пау Лопес.