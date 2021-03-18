Директором ЦРУ стал бывший посол США в России
Новым директором Центрального разведывательного управления Сенат Соединенных Штатов утвердил Уильяма Бернса, который с 2005 по 2008 год занимал должность посла США в России.
Источник: Радио Свобода
Детали: Ранее в этом месяце комитет разведке Сената США единогласно поддержал кандидатуру Бернса. Быстрому назначению помешал сенатор-республиканец из Техаса Тед Круз. Он блокировал рассмотрение кандидата на должность директора ЦРУ, чтобы повлиять на администрацию президента США Джо Байдена и усилить давление через российский газопровод "Северный поток-2".
18 марта Круз приветствовал заявление государственного секретаря Энтони Блинкена, что США подтверждают двухпалатное, двухпартийные и правительственные обязательства остановить "путинский трубопровод" Северный поток-2 ".
После этого он разблокировал быстрое назначение Бернса и Брайана Маккеона - кандидата на должность заместителя министра менеджмента и бюджета США.
Предыстория:
- Бернс с 2005 по 2008 год занимал должность посла США в России и работал над "перезагрузкой отношений" с ней в начале президентства Барака Обамы.
- Новоизбранный президент США Джо Байден в начале февраля выдвинул на пост главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ) кандидатуру дипломата Уильяма Бернса.