Байден предложит бывшего астронавта на пост главы NASA - СМИ
Пятница, 19 марта 2021, 02:50
Президент США Джо Байден предложит бывшего сенатора от штата Флорида и астронавта Билла Нельсона на должность главы Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).
Источник: Издание Politico со ссылкой на источники
Детали: Информированные источники сообщили, что Байден объявит о выдвижении кандидатуры Нельсона на руководителя NASA в пятницу.
Кандидатуру Нельсона должны утвердить в Сенате.
К 2018 году 78-летний Нельсон был членом Сената, пока не проиграл выборов бывшему губернатору Флориды.
В течение 18 лет пребывания в Конгрессе он сыграл важную роль в установлении многих текущих приоритетов NASA.
В 1986 году Нельсон провел 6 дней на орбите во время полета в космос на шаттле Columbia.
Напомним:
- Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) успешно завершило большое испытание ракеты, которая способна доставить людей на Луну в рамках миссии "Артемида".
- NASA хочет отправить беспилотный космический корабль на орбиту Луны в ноябре, а вернуть американских астронавтов на поверхность Луны до 2024 года. Однако программа "Артемида" отстает от графика на три года и превышает запланированный бюджет почти 3 млрд долларов.
- Марсоход американского космического агентства NASA Perseverance (Настойчивость), который 18 февраля совершил удачную посадку в северном полушарии Марса, прислал на Землю свое первое видео.