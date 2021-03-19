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Байден предложит бывшего астронавта на пост главы NASA - СМИ

Пятница, 19 марта 2021, 03:50

Президент США Джо Байден предложит бывшего сенатора от штата Флорида и астронавта Билла Нельсона на должность главы Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

Источник: Издание Politico со ссылкой на источники

Детали: Информированные источники сообщили, что Байден объявит о выдвижении кандидатуры Нельсона на руководителя NASA в пятницу.

Кандидатуру Нельсона должны утвердить в Сенате.

К 2018 году 78-летний Нельсон был членом Сената, пока не проиграл выборов бывшему губернатору Флориды.

В течение 18 лет пребывания в Конгрессе он сыграл важную роль в установлении многих текущих приоритетов NASA.

В 1986 году Нельсон провел 6 дней на орбите во время полета в космос на шаттле Columbia.

Напомним:

  • Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) успешно завершило большое испытание ракеты, которая способна доставить людей на Луну в рамках миссии "Артемида".
  • NASA хочет отправить беспилотный космический корабль на орбиту Луны в ноябре, а вернуть американских астронавтов на поверхность Луны до 2024 года. Однако программа "Артемида" отстает от графика на три года и превышает запланированный бюджет почти 3 млрд долларов.
  • Марсоход американского космического агентства NASA Perseverance (Настойчивость), который 18 февраля совершил удачную посадку в северном полушарии Марса, прислал на Землю свое первое видео.

Темы: СШАкосмос


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