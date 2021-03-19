Байден предложит бывшего астронавта на пост главы NASA - СМИ

Президент США Джо Байден предложит бывшего сенатора от штата Флорида и астронавта Билла Нельсона на должность главы Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

Источник: Издание Politico со ссылкой на источники

Детали: Информированные источники сообщили, что Байден объявит о выдвижении кандидатуры Нельсона на руководителя NASA в пятницу.

Кандидатуру Нельсона должны утвердить в Сенате.

К 2018 году 78-летний Нельсон был членом Сената, пока не проиграл выборов бывшему губернатору Флориды.

В течение 18 лет пребывания в Конгрессе он сыграл важную роль в установлении многих текущих приоритетов NASA.

В 1986 году Нельсон провел 6 дней на орбите во время полета в космос на шаттле Columbia.

Напомним: