Протесты в Мьянме: число погибших превысило 220 человек

За время протестов общее количество погибших в Мьянме возросло до 224 человек, и 2258 человек арестовали, обвинили или осудили.

Источник: Reuters

Детали: Несмотря на давление власти, тысячи протестующих прошли маршем в городе Натмаук, где родился национальный герой Аун Сан.

Акции протеста также прошли в других городах. Силовики убивали и задерживали демонстрантов.

Кроме того, власти ограничили услуги Интернета, чтобы помешать протестующим организовываться.

Это сделало Мьянму еще более изолированной тогда, когда Европейский Союз подготовился к введению санкций против военных.

Также эксперты ООН по правам человека осудили принудительные выселения, самовольные задержания и убийства демократических протестующих в Мьянме.

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