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Протесты в Мьянме: число погибших превысило 220 человек

Пятница, 19 марта 2021, 04:33

За время протестов общее количество погибших в Мьянме возросло до 224 человек, и 2258 человек арестовали, обвинили или осудили.

Источник: Reuters

Детали: Несмотря на давление власти, тысячи протестующих прошли маршем в городе Натмаук, где родился национальный герой Аун Сан.

Акции протеста также прошли в других городах. Силовики убивали и задерживали демонстрантов.

Кроме того, власти ограничили услуги Интернета, чтобы помешать протестующим организовываться.

Это сделало Мьянму еще более изолированной тогда, когда Европейский Союз подготовился к введению санкций против военных.

Также эксперты ООН по правам человека осудили принудительные выселения, самовольные задержания и убийства демократических протестующих в Мьянме.

Предыстория:

  • Военные 1 февраля захватили власть в Мьянме и задержали лидера страны, лауреата Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи и других лидеров государства.
  • Вечером в воскресенье, 14 февраля, в крупные города Мьянмы заехали колонны бронетехники и грузовиков с военными.
  • По меньшей мере 38 человек погибли 3 марта во время протестов в Мьянме, отмечают в ООН.
  • В промышленном пригороде Мьянмы 13-14 марта во время митингов силовики убили не менее 22 протестующих, в других местах погибли 16 митингующих и один полицейский.

Темы: митингиубийство


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