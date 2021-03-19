Протесты в Мьянме: число погибших превысило 220 человек
Пятница, 19 марта 2021, 04:33
За время протестов общее количество погибших в Мьянме возросло до 224 человек, и 2258 человек арестовали, обвинили или осудили.
Источник: Reuters
Детали: Несмотря на давление власти, тысячи протестующих прошли маршем в городе Натмаук, где родился национальный герой Аун Сан.
Акции протеста также прошли в других городах. Силовики убивали и задерживали демонстрантов.
Кроме того, власти ограничили услуги Интернета, чтобы помешать протестующим организовываться.
Это сделало Мьянму еще более изолированной тогда, когда Европейский Союз подготовился к введению санкций против военных.
Также эксперты ООН по правам человека осудили принудительные выселения, самовольные задержания и убийства демократических протестующих в Мьянме.
Предыстория:
- Военные 1 февраля захватили власть в Мьянме и задержали лидера страны, лауреата Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи и других лидеров государства.
- Вечером в воскресенье, 14 февраля, в крупные города Мьянмы заехали колонны бронетехники и грузовиков с военными.
- По меньшей мере 38 человек погибли 3 марта во время протестов в Мьянме, отмечают в ООН.
- В промышленном пригороде Мьянмы 13-14 марта во время митингов силовики убили не менее 22 протестующих, в других местах погибли 16 митингующих и один полицейский.