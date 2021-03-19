Оккупанты в Донбассе обстреляли позиции ВСУ из пулеметов и гранатометов
За сутки 18 марта в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировали 6 нарушений режима прекращения огня.
Источник: Штаб ООС в Facebook
Детали: В частности, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север", недалеко от населенного пункта Южное, оккупанты открывали огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Вследствие вражеского обстрела один военнослужащий получил пулевое ранение, несовместимое с жизнью.
В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток", вблизи населенного пункта Водяное, что на Приазовье, российско-оккупационные войска совершили обстрел позиций украинских защитников, используя минометы 120-го калибра и гранатометы различных систем, а в пригороде Богдановка - автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.
На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь.
Обо всех нарушениях со стороны оккупантов украинская сторона СЦКК сообщила СММ ОБСЕ через установленный координационный механизм.
По состоянию на 7:00 утра 19 марта в районе проведения операции Объединенных сил обстрелов не зафиксировано.
Украинские воины и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня.
Предыстория:
- В результате обстрела боевиков на Донбассе погиб военный Операции объединенных сил.