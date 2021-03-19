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Оккупанты в Донбассе обстреляли позиции ВСУ из пулеметов и гранатометов

Пятница, 19 марта 2021, 07:45

За сутки 18 марта в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировали 6 нарушений режима прекращения огня.

Источник: Штаб ООС в Facebook

Детали: В частности, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север", недалеко от населенного пункта Южное, оккупанты открывали огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вследствие вражеского обстрела один военнослужащий получил пулевое ранение, несовместимое с жизнью.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток", вблизи населенного пункта Водяное, что на Приазовье, российско-оккупационные войска совершили обстрел позиций украинских защитников, используя минометы 120-го калибра и гранатометы различных систем, а в пригороде Богдановка - автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.

На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь.

Обо всех нарушениях со стороны оккупантов украинская сторона СЦКК сообщила СММ ОБСЕ через установленный координационный механизм.

По состоянию на 7:00 утра 19 марта в районе проведения операции Объединенных сил обстрелов не зафиксировано.

Украинские воины и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня.

Предыстория:

  • В результате обстрела боевиков на Донбассе погиб военный Операции объединенных сил.

Украинская правда
Темы: ДонбассООСвойна


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