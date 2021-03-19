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Байден ответил на предложение Путина поговорить

Пятница, 19 марта 2021, 17:52

Президент США Джо Байден словами "в какой-то момент" ответил на приглашение российского коллеги Владимира Путина поговорить.

Источник: Байден во время разговора с журналистами

Прямая речь Байдена: "Уверен, что мы поговорим в какой-то момент"

Детали: Байден пообщался с журналистами у Белого дома, прежде чем улететь в Атланту.

Также он рассказал, что "очень гордится" госсекретарем Энтони Блинкеном.  Во время этого разговора Байден выразил надежду, что США может вакцинировать 2,5 млн человек в сутки.

Напомним: В недавнем интервью Байден заявил, что Россия вмешивалась в президентские выборы в США и должна заплатить за свои действия. Он также утвердительно ответил на вопрос, считает ли Путина убийцей.

Путин пожелал здоровья Байдену в ответ на его слова и вспомнил детскую поговорку.

Также Путин предложил Байдену пообщаться "фактически в прямом эфире".

Украинская правда
Темы: БайденСШАПутин


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