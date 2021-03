Байден ответил на предложение Путина поговорить

Президент США Джо Байден словами "в какой-то момент" ответил на приглашение российского коллеги Владимира Путина поговорить.

Источник: Байден во время разговора с журналистами

Прямая речь Байдена: "Уверен, что мы поговорим в какой-то момент"

Детали: Байден пообщался с журналистами у Белого дома, прежде чем улететь в Атланту.

Также он рассказал, что "очень гордится" госсекретарем Энтони Блинкеном. Во время этого разговора Байден выразил надежду, что США может вакцинировать 2,5 млн человек в сутки.

