Байден відповів на пропозицію Путіна поговорити

Президент США Джо Байден словами "в якийсь момент" відповів на запрошення російського колеги Володимира Путіна поговорити.

Джерело: Байден під час розмови з журналістами

Пряма мова Байдена: "Впевнений, що ми поговоримо в якийсь момент".

Деталі: Байден поспілкувався з журналістами біля Білого дому, перш ніж полетіти до Атланти.

Також він розповів, що "дуже пишається" держсекретарем Ентоні Блінкеном. Під час цієї розмови Байден висловив сподівання, що США може вакцинувати 2,5 млн. людей на добу.

President Biden says he is “very proud” of Secretary of State Antony Blinken following yesterday’s US-China meeting.



Biden says he is sure he “will talk at some point” with Russian President Vladimir Putin.



Biden says he hopes the US can vaccinate 2.5m people per day. pic.twitter.com/wpkGzekwpJ