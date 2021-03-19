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Байден відповів на пропозицію Путіна поговорити

П'ятниця, 19 березня 2021, 17:52

Президент США Джо Байден словами "в якийсь момент" відповів на запрошення російського колеги Володимира Путіна поговорити.

Джерело: Байден під час розмови з журналістами

Пряма мова Байдена: "Впевнений, що ми поговоримо в якийсь момент".

Деталі: Байден поспілкувався з журналістами біля Білого дому, перш ніж полетіти до Атланти.

Також він розповів, що "дуже пишається" держсекретарем Ентоні Блінкеном. Під час цієї розмови Байден висловив сподівання, що США може вакцинувати 2,5 млн. людей на добу.

Передісторія: У недавньому інтерв’ю Байден заявив, що Росія втручалася в президентські вибори в США і повинна заплатити за свої дії. Він також ствердно відповів на запитання, чи вважає Путіна вбивцею.

Путін побажав здоров'я Байдену у відповідь на його слова і згадав дитячу приказку.

Також Путін запропонував Байдену поспілкуватися "фактично в прямому ефірі".

Українська правда
Теми: БайденСШАПутін


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