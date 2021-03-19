Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Байден відповів на пропозицію Путіна поговорити

П'ятниця, 19 березня 2021, 16:52
Байден відповів на пропозицію Путіна поговорити

Президент США Джо Байден словами "в якийсь момент" відповів на запрошення російського колеги Володимира Путіна поговорити.

Джерело: Байден під час розмови з журналістами

Пряма мова Байдена: "Впевнений, що ми поговоримо в якийсь момент".

Деталі: Байден поспілкувався з журналістами біля Білого дому, перш ніж полетіти до Атланти.

Також він розповів, що "дуже пишається" держсекретарем Ентоні Блінкеном. Під час цієї розмови Байден висловив сподівання, що США може вакцинувати 2,5 млн. людей на добу.

Передісторія: У недавньому інтерв’ю Байден заявив, що Росія втручалася в президентські вибори в США і повинна заплатити за свої дії. Він також ствердно відповів на запитання, чи вважає Путіна вбивцею.

Путін побажав здоров'я Байдену у відповідь на його слова і згадав дитячу приказку.

Також Путін запропонував Байдену поспілкуватися "фактично в прямому ефірі".

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: БайденСШАПутін
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

ЄС готує транш у 1,5 млрд євро для України "найближчими днями"

відеоДепутат сільради на Закарпатті міг кинути гранати через суперечку про надбавки голові

МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто

"Не єдина брехня Путіна": у ГУР озвучили свої дані про кількість російських солдатів в Україні

Британська розвідка: росіяни просуваються, але прорив в напрямку Курахового малоймовірний

Усі новини...
Байден
Байден був проти призначення Воллеса генсеком НАТО через F-16 для України - ЗМІ
Байден наполягає, щоби наступним генсеком НАТО стала Урсула фон дер Ляєн – ЗМІ
Зеленський закликав Байдена запросити Україну до НАТО
Останні новини
18:36
ТОК-ШОУ УП: Історичне рішення ЄС. Турне Зеленського. Ракетний терор РФ. Відкриті декларації
18:34
фотоУ Португалії знайшли рідкісного павука, якого не бачили 92 роки
18:33
відеоУ російському Курську лунають вибухи, губернатор повідомляє про БпЛА
18:13
CNN: За президентства Трампа з Білого дому зник секретний звіт про втручання Росії у вибори
18:12
У Кропивницькому районі працювала ППО, збили ворожу ракету
18:10
Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони
18:10
40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування
17:55
Зеленський нагадав місцевим чиновникам: Головне завдання - оборона держави
17:54
ФОТОВтрачена цінність: у Римі після 50 років занепаду відкрили палац Тиберія
17:51
Шмигаль анонсував напрямки інтеграції з ЄС на 2024 рік
Усі новини...
Реклама: