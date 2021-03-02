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На Франковщине переполнены больницы: люди лежат в коридорах

Вторник, 2 марта 2021, 12:21

В Ивано-Франковской области переполнены больницы, которые принимают больных на коронавирус, пациенты лежат в коридорах.

Источник: руководитель Управления здравоохранения городского совета Мария Бойко, Укринформ

Прямая речь: "И в первой городской клинической больнице, и в Центральной городской клинической люди лежат в коридорах. Мы взяли все кровати: старые и списанные, несмотря на ситуацию. Реально - больницы заполнены.

Это означает, что на кровати, которые предназначались для пациентов с хирургической и травматической патологией, положили больных на коронавирус".

Детали: По ее словам, больные продолжают поступать.

В частности, за минувшие сутки в ЦГКБ госпитализировали 49 пациентов, 2 из них - в очень тяжелом состоянии.

Она добавила, что во всех заведениях реанимации заполнены.

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Напомним: 

  • Ивано-Франковская область является лидером антирейтинга по суточному приросту больных COVID-19. В области переполнены больницы, предусмотренные для пациентов с коронавирусом. На Прикарпатье ввели карантинные ограничения "красного уровня" эпидемической опасности.
  • В Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях на неделю приостановят работу развлекательной инфраструктуры и всех заведений общественного питания.
  • Там же из-за обострения эпидемиологической ситуации относительно коронавируса государственная служба по чрезвычайным ситуациям развернула мобильный госпиталь для больных COVID-19.

Темы: Ивано-Франковская областьCovid-2019коронавирус


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