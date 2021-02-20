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COVID-19: на Прикарпатье под открытым небом развернули мобильный госпиталь

Суббота, 20 февраля 2021, 14:42

В Ивано-Франковской области из-за обострения эпидемиологической ситуации относительно коронавируса государственная служба по чрезвычайным ситуациям развернула мобильный госпиталь для больных COVID-19.

Источник: Twitter министра МВД Арсена Авакова

Дословно: "Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации на Прикарпатье ГСЧС разворачивает мобильный госпиталь для больных на короновирус. Госпиталь состоит из нескольких модулей и имеет 120 койко-мест, укомплектованный необходимым медицинским оборудованием".

 

Детали: Аваков заявил, что силы МВД в регионе работают в усиленном режиме.

Напомним: Ивано-Франковская область является лидером антирейтинга по суточному приросту больных COVID-19. В области переполнены больницы, предусмотренные для пациентов с коронавирусом. На Прикарпатье ввели карантинные ограничения "красного уровня" эпидемической опасности.

Знать больше: COVID-19 в Украине и в мире - динамика пандемии в инфографике УП

Украинская правда
Темы: коронавирусCovid-2019Ивано-ФранковскИвано-Франковская область


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