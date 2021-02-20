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В трех областях на неделю закроют кафе и рестораны

Суббота, 20 февраля 2021, 03:14
В трех областях на неделю закроют кафе и рестораны

В Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях на неделю приостановят работу развлекательной инфраструктуры и всех заведений общественного питания.

Источник: главный санитарный врач Виктор Ляшко в программе "Свобода слова Савика Шустера"

Прямая речь Ляшко: "Если проанализировать вспышки, которые есть в Черновицкой, Ивано-Франковской, Закарпатской областях - это три области с критическим ростом числа случаев (инфицирования COVID-19 - УП), - то мы можем четко проследить, что это маршруты, связанные с массовым передвижением в туристическом бизнесе.

Поэтому ТЭБ и ЧС на местном уровне в среду было принято решение на неделю приостановить работу развлекательной инфраструктуры и всех заведений общественного питания".

Напомним:

  • По состоянию на 19 февраля Ивано-Франковская область и Буковина - в пятерке регионов, где фиксируют больше всего новых случаев COVID-19.
  • С 22 февраля Украина возвращается к адаптивному карантину. Он продлится до 30 апреля.
  • Предполагается четыре уровня эпидемиологической опасности, каждый из которых имеет ограничения - "зеленый", "желтый", "оранжевый" и "красный".
  • "Желтый" уровень будет базовым для всей страны. Тогда можно будет проводить, хотя и с некоторыми ограничениями, культурные и спортивные массовые мероприятия, до полуночи будут работать кафе и рестораны.
  • На "красном" уровне будут действовать ограничения, которые действовали во время строгого карантина в январе: закрытые ТРЦ, рынки, предприятия общественного питания, кинотеатры, театры, учебные заведения (кроме детских садов и начальных классов в школах), спортзалы, бассейны и тому подобное.

Темы: коронавирусЛяшко Виктор
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