Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В трех областях на неделю закроют кафе и рестораны

Суббота, 20 февраля 2021, 04:14

В Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях на неделю приостановят работу развлекательной инфраструктуры и всех заведений общественного питания.

Источник: главный санитарный врач Виктор Ляшко в программе "Свобода слова Савика Шустера"

Прямая речь Ляшко: "Если проанализировать вспышки, которые есть в Черновицкой, Ивано-Франковской, Закарпатской областях - это три области с критическим ростом числа случаев (инфицирования COVID-19 - УП), - то мы можем четко проследить, что это маршруты, связанные с массовым передвижением в туристическом бизнесе.

Поэтому ТЭБ и ЧС на местном уровне в среду было принято решение на неделю приостановить работу развлекательной инфраструктуры и всех заведений общественного питания".

Напомним:

  • По состоянию на 19 февраля Ивано-Франковская область и Буковина - в пятерке регионов, где фиксируют больше всего новых случаев COVID-19.
  • С 22 февраля Украина возвращается к адаптивному карантину. Он продлится до 30 апреля.
  • Предполагается четыре уровня эпидемиологической опасности, каждый из которых имеет ограничения - "зеленый", "желтый", "оранжевый" и "красный".
  • "Желтый" уровень будет базовым для всей страны. Тогда можно будет проводить, хотя и с некоторыми ограничениями, культурные и спортивные массовые мероприятия, до полуночи будут работать кафе и рестораны.
  • На "красном" уровне будут действовать ограничения, которые действовали во время строгого карантина в январе: закрытые ТРЦ, рынки, предприятия общественного питания, кинотеатры, театры, учебные заведения (кроме детских садов и начальных классов в школах), спортзалы, бассейны и тому подобное.

Темы: коронавирусЛяшко


powered by lun.ua
Главное сегодня

Главные новости пятницы и ночи: санкции против Медведчука, закон о конкурсах на госслужбу

В трех областях на неделю закроют кафе и рестораны

обновлено от 16:07Глава НАПК обвинил Ляшко в подделке лотерейного билета: тот идет в суд

Данилов анонсировал следующие санкции, в частности против депутатов

Новые санкции поддержали все, но было одно замечание – Данилов

ОбновленоPerseverance прислал на Землю новые впечатляющие фото Марса

Все новости...
коронавирус
В мире более 400 тысяч человек заболели COVID-19
Богатые страны заказали на миллиард больше вакцин, нежели им требуется
Ляшко cказал, что COVID-вакцина будет "в ближайшее время", но дату не назвал
Последние новости
09:19
В РФ заявили о регистрации третьей собственной вакцины от COVID-19
08:56
картаВ Украине температурные контрасты: от 10 тепла до 20 мороза
08:19
В Украине за сутки более 6 тысяч новых случаев COVID-19
08:00
Главные новости пятницы и ночи: санкции против Медведчука, закон о конкурсах на госслужбу
07:50
Оккупанты выпустили более 30 мин возле Новгородского - штаб
07:35
Около 2,5 млн крымчан принудительно получили паспорта РФ - Украина при ООН
07:24
На Черниговщине женщина отдала почти миллион гривен, чтобы снять порчу
06:31
Глава Пентагона пообещал поддержку Украине в противостоянии с РФ
05:22
В мире более 400 тысяч человек заболели COVID-19
04:14
В трех областях на неделю закроют кафе и рестораны
Все новости...