В трех областях на неделю закроют кафе и рестораны

В Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях на неделю приостановят работу развлекательной инфраструктуры и всех заведений общественного питания.

Источник: главный санитарный врач Виктор Ляшко в программе "Свобода слова Савика Шустера"

Прямая речь Ляшко: "Если проанализировать вспышки, которые есть в Черновицкой, Ивано-Франковской, Закарпатской областях - это три области с критическим ростом числа случаев (инфицирования COVID-19 - УП), - то мы можем четко проследить, что это маршруты, связанные с массовым передвижением в туристическом бизнесе.

Поэтому ТЭБ и ЧС на местном уровне в среду было принято решение на неделю приостановить работу развлекательной инфраструктуры и всех заведений общественного питания".

Напомним: