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НАПК направило в суд два админпротокола на Тупицкого

Вторник, 2 марта 2021, 17:28

Глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков направил в Голосеевский суд Киева два протокола об административном правонарушении касательно отстраненного председателя Конституционного суда Александра Тупицкого.

Источник: сайт НАПК

Детали: При этом Новиков попросил суд сообщать о времени и датах судебных заседаний, на которых будет рассматриваться дело Тупицкого, чтобы иметь возможность вовремя предоставлять объяснения.

Указанные протоколы касаются признаков конфликта интересов при принятии в КС решения о неконституционности е-декларирования и при умышленном неуказании Тупицким в декларации участка, расположенного в Крыму.

Ответственность за эти нарушения предусмотрена ч. 4 ст. 172-6 (нарушение требований финансового контроля) и ч. 2 ст. 172-7 (нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов) Кодекса об административных правонарушениях.

Предыстория: 8 февраля Новиков составил 2 протокола о конфликте интересов Тупицкого, поскольку, скрывая от декларирования землю в Крыму, Тупицкий вместе со своим судом отменил наказание за невнесение в декларации имущества.

Как известно, Тупицкий в 2018 году стал владельцем земельного участка в поселке Кореиз оккупированного Крыма, оформив договор купли-продажи по российскому законодательству, но не отразил информацию об этом в своей декларации об имуществе и доходах.

27 октября 2020 года КС под руководством Тупицкого вынес скандальное решение, которым отменил электронное декларирование, уголовную статью о незаконном обогащении, лишил полномочий Национальное агентство по предупреждению коррупции.

29 декабря 2020 года президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи КС.

Украинская правда
Темы: ТупицкийсудКСНАПК


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