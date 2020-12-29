Президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении председателя Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого от должности судьи КСУ сроком на два месяца.

Источник: Офис президента, указ №607/2020, комментарий советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, предоставленный "Украинской правде"

Прямая речь Зеленского: "Я подписываю этот указ ради восстановления справедливости и решения конституционного кризиса".

Детали: Решение принято после получения и обработки специалистами ОПГ ходатайство Офиса генерального прокурора об отстранении судьи КСУ Александра Тупицкого от должности сроком на два месяца.

Законность такого указа аргументировал представитель президента в КС Федор Вениславский.

Прямая речь Вениславского: "Это не увольнение, это не прекращение его полномочий судьи, это временная мера, предусмотренный УПК Украины, статьей 154. Президент во исполнение Конституции и законов Украины, согласно Конституции, издает указы.

Согласно статье 154 лицо, которое назначил на должность президент может быть на время досудебного расследования на срок до двух месяцев временно отстранена от своей должности. То есть президент действует в полном соответствии со своими конституционными полномочиями, отстраняя господина Тупицкого от должности судьи КСУ на два месяца".

Прямая речь Подоляка: "Надо подчеркнуть, что Тупицкий отстраняется от исполнения обязанностей именно судьи. То есть он процессуально не может присутствовать на судебных заседаниях. Кроме того, отстранение на два месяца обусловлено существующей юридической процедурой.

Но так как в основе этого отстранения лежит высказанное ему прокуратурой подозрение криминального характера, отстранение может быть продлено и на последующие нормативные два месяца. Вплоть до обязательного увольнения в связи с очевидным конфликтом интересом и невозможностью исполнять обязанности судьи лицом, подозреваемым в совершении преступлений".

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