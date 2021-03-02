Аваков: Порошенко – не враг Украины

Министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что пятый президент Петр Порошенко не является врагом Украины, чтобы вводить против него санкции.

Источник: интервью главы МВД Дмитрию Гордону

Прямая речь: "Порошенко – не враг Украины. Порошенко – это наша внутренняя политика. Мы имеем к нему претензии – мы его не избрали президентом. Мы его поддерживаем, а его значительная часть населения все еще поддерживает, – он получил представительство в парламенте. Это нормальный соревновательный процесс".

Детали: На вопрос Гордона, будут ли против Порошенко решения СНБО, Аваков ответил, что не видел таких документов и не хотел бы, чтобы они появились.

Он отметил, что претензии к Порошенко необходимо предъявлять в судебном порядке.

"Петр Алексеевич – это человек, который умел собираться и концентрироваться для великих дел. Иногда у него такие комбинации получались, которые невозможно было даже представить. Но иногда он не был способен на элементарные вещи, которые проистекают просто из позиции чувств… Это какие-то внутренние этические нормы", - дал свою оценку Аваков.

В качестве примера он привел липецкую фабрику Roshen, намекнув, что настоящий патриот отдал бы ее Путину и сказал: "Подавись!".

Напомним: СНБО ввел санкции в отношении нардепов ОПЗЖ Тараса Козака и Виктора Медведчука, в отношении их жен и в отношении связанных с ними компаний, в частности телеканалов и владельцев самолетов. Основанием для этого стала торговля с ОРДЛО и производство о "финансировании терроризма".