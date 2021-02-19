СНБО ВВЕЛ САНКЦИИ К МЕДВЕДЧУКУ И МАРЧЕНКО

Совет национальной безопасности и обороны Украины включил в санкционный список 8 человек и 19 компаний, в том числе нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука, его жену Оксану Марченко и ее подругу Наталью Лавренюк, которую считают гражданской женой нардепа Тараса Козака.

Источник: секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге

Детали: Санкции введены по отношению на 3 года к 8 физлицам и 19 юрлицам. Президент подпишет соответствующий указ.

Санкции применены к 3 гражданам Украины и 5 гражданам Российской Федерации:

Вацьковський Константин Борисович, гражданин России;

Домченко Виталий Валерьевич, гражданин РФ;

Лавренюк Наталья Николаевна, гражданка Украины;

Лисогор Сергей Викторович, гражданин РФ;

Марченко Оксана Михайловна, гражданка Украины;

Маслюк Александр Николаевич, гражданин РФ;

Медведчук Виктор Владимирович, гражданин Украины;

Попов Михаил Юрьевич, гражданин России.

Также под санкции попали компании, зарегистрированные на территории РФ, в Молдове и других странах.

Санкции наложены и на компании, которые владеют 5 самолетами, осуществлявшими прямые полеты из Киева в Москву, И на самолеты, и на их владельцев, и на компании, которые обслуживали эти самолеты. Все эти компании иностранные – часть из них зарегистрирована в Молдове, часть в Португалии, сказал секретарь СНБО.

На вопрос о судьбе телеканала "1+1", частью которого владеет Марченко, секретарь СНБО сказал, что канал будет дальше работать, но той частью имущества невозможно будет пользоваться.

Данилов пояснил: санкции применены, поскольку Служба безопасности ведет уголовное производство по ст. 258 ч. 5 о финансировании терроризма.

Совбез также рассматривал вопрос о нефтепродуктопроводе "Самара – Западное направление" протяженностью 1433 км, который "по неизвестным причинам", "по сомнительной процедуре", без приватизации перешел из госсобственности в руки двух владельцев, аффилированных с двумя гражданами Украины.

Речь идет и о "ПрикарпатЗападтранс".

СНБО поручил вернуть нефтепродуктопровод в госсобственность.

Предыстория:

29 января были наложены санкции на самолеты нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака, которые летали в Россию, а 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против Козака и телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK, которые записаны на Козака, но контролируются Медведчуком.

По данным ZN.ua, основанием для санкций против Козака и связанных с ним юрлиц стало расследование спецслужб, которое установило, что схемы с поставками угля с оккупированных территорий способствуют финансированию терроризма.

11 февраля бывшему заместителю директора ГП "УкрГИАП" сообщили о подозрении в злоупотреблении служебными полномочиями как лицу, предоставившему ложное заключение в суд, в результате чего фирма "ПрикарпатЗападтранс" безосновательно завладела частью магистрального нафтопродуктопровода "Самара - Западное направление".

Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" опровергала связь Виктора Медведчука с нефтепродуктопроводом "Самара ‒ Западное направление" и причастность фирм Тараса Козака к торговле с ОРДО и ОРЛО.

По данным журналистов, Наталья Лавренюк, которую Тарас Козак не указывает в декларациях, имеет совместный с супружеской парой Оксана Марченко и Виктор Медведчук нефтяной бизнес в России, а также многочисленные имущество в Украине.

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