СНБО ВВЕЛ САНКЦИИ К МЕДВЕДЧУКУ И МАРЧЕНКО
Совет национальной безопасности и обороны Украины включил в санкционный список 8 человек и 19 компаний, в том числе нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука, его жену Оксану Марченко и ее подругу Наталью Лавренюк, которую считают гражданской женой нардепа Тараса Козака.
Источник: секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге
Детали: Санкции введены по отношению к 8 физлицам и 19 юрлицам. Президент подпишет соответствующий указ.
Санкции применены к 3 гражданам Украины и 5 гражданам Российской Федерации:
- Вацьковський Константин Борисович, гражданин России;
- Домченко Виталий Валерьевич, гражданин РФ;
- Лавренюк Наталья Николаевна, гражданка Украины
- Лисогор Сергей Викторович, гражданин РФ,
- Марченко Оксана Михайловна, гражданка Украины;
- Маслюк Александр Николаевич, гражданин РФ,
- Медведчук Виктор Владимирович, гражданин Украины;
- Попов Михаил Юрьевич, гражданин России.
Также под санкции попали компании, зарегистрированные на территории РФ, в Молдове и других странах.
Санкции наложены и на компании, владеющие 5 самолетами, которые осуществляли прямые полеты из Киева в Москву, И на самолеты, и на их владельцев, и на компании, которые обслуживали эти самолеты.
На вопрос о судьбе телеканала "1+1", частью которого владеет Марченко, секретарь СНБО сказал, что канал будет дальше работать, но той частью имущества невозможно будет пользоваться.
Данилов пояснил: санкции применены, поскольку Служба безопасности ведет уголовное производство по ст. 258 ч. 5 о финансировании терроризма.
Совбез также рассматривал вопрос о нефтепродуктопроводе "Самара – Западное направление" протяженностью 1433 км, который "по неизвестным причинам" и "по сомнительной процедуре" перешел из госсобственности в руки двух владельцев, аффилированных с двумя гражданами Украины.
Речь идет и о "ПрикарпатЗападтранс".
СНБО поручил вернуть нефтепродуктопровод в госсобственность.