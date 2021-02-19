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СНБО ВВЕЛ САНКЦИИ К МЕДВЕДЧУКУ И МАРЧЕНКО

Пятница, 19 февраля 2021, 17:54

Совет национальной безопасности и обороны Украины включил в санкционный список 8 человек и 19 компаний, в том числе нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука, его жену Оксану Марченко и ее подругу Наталью Лавренюк, которую считают гражданской женой нардепа Тараса Козака.

Источник: секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге

Детали: Санкции введены по отношению к 8 физлицам и 19 юрлицам. Президент подпишет соответствующий указ.

Санкции применены к 3 гражданам Украины и 5 гражданам Российской Федерации:

  • Вацьковський Константин Борисович, гражданин России;
  • Домченко Виталий Валерьевич, гражданин РФ;
  • Лавренюк Наталья Николаевна, гражданка Украины
  • Лисогор Сергей Викторович, гражданин РФ,
  • Марченко Оксана Михайловна, гражданка Украины;
  • Маслюк Александр Николаевич, гражданин РФ,
  • Медведчук Виктор Владимирович, гражданин Украины;
  • Попов Михаил Юрьевич, гражданин России.

Также под санкции попали компании, зарегистрированные на территории РФ, в Молдове и других странах.

Санкции наложены и на компании, владеющие 5 самолетами, которые осуществляли прямые полеты из Киева в Москву, И на самолеты, и на их владельцев, и на компании, которые обслуживали эти самолеты.

На вопрос о судьбе телеканала "1+1", частью которого владеет Марченко, секретарь СНБО сказал, что канал будет дальше работать, но той частью имущества невозможно будет пользоваться.

Данилов пояснил: санкции применены, поскольку Служба безопасности ведет уголовное производство по ст. 258 ч. 5 о финансировании терроризма.

 
president.gov.ua

Совбез также рассматривал вопрос о нефтепродуктопроводе "Самара – Западное направление" протяженностью 1433 км, который "по неизвестным причинам" и "по сомнительной процедуре" перешел из госсобственности в руки двух владельцев, аффилированных с двумя гражданами Украины.

Речь идет и о "ПрикарпатЗападтранс".

СНБО поручил вернуть нефтепродуктопровод в госсобственность.

Темы: санкцииМедведчукСНБО


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