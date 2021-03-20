Выбитые окна и поджог: под стенами ОП проходит акция в поддержку Стерненка

Вечером 20 марта на Банковой во время акции в поддержку заключенного Сергея Стерненка митингующие разбили окна Офиса президента, залили стены краской и пытались поджечь здание.

Источник: трансляция Радио Свобода

Детали: В субботу, в день рождения Стерненко, его сторонники собрались на Банковой с требованием отпустить его на свободу.

Митингующие забросали здание ОП дымовыми шашками. В правоохранителей полетела пиротехника.

Люди скандируют лозунги "Аваков черт", "Свободу политзаключенным" и "Зелю геть!"

Участники акции раскрасили здание Офиса президента, подожгли табличку и разбили окна.

❗️Акція на підтримку Сергія Стерненка у Києві



Невелика кількість учасників та учасниць протесту палили фаєри



Фото: Ярослава Жуковська/Громадське радіо pic.twitter.com/QZVw1kpa1I — Громадське радіо (@HromadskeRadio) March 20, 2021

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