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Выбитые окна и поджог: под стенами ОП проходит акция в поддержку Стерненка

Суббота, 20 марта 2021, 19:00
Выбитые окна и поджог: под стенами ОП проходит акция в поддержку Стерненка
Фото Сергія Руденка

Вечером 20 марта на Банковой во время акции в поддержку заключенного Сергея Стерненка митингующие разбили окна Офиса президента, залили стены краской и пытались поджечь здание.

Источник: трансляция Радио Свобода

 

Детали: В субботу, в день рождения Стерненко, его сторонники собрались на Банковой с требованием отпустить его на свободу.

Митингующие забросали здание ОП дымовыми шашками. В правоохранителей полетела пиротехника.

Люди скандируют лозунги "Аваков черт", "Свободу политзаключенным" и "Зелю геть!"

 

Участники акции раскрасили здание Офиса президента, подожгли табличку и разбили окна.

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Предыстория:

  • 23 февраля 2021 года одесский суд приговорил Сергея Стерненко и Руслана Демчука к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы с конфискацией половины имущества в деле похищения и пытки человека. Якобы Стерненко и Демчук весной 2015 года в Одесской области напали на депутата Коминтерновского райсовета Сергея Щербича, чтобы тот сдал мандат.
  • Также Стерненко признали виновным в незаконном хранении травматического пистолета.
  • 8 марта возле резиденции президента Владимира Зеленского в Конча-Заспе под Киевом прошла акция сторонников Сергея Стерненко, приговоренного к более чем 7 годам заключения по делу похищения и пыток человека.

"Украинская правда" в Threads

Темы: митингиСтерненко
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