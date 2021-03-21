Ермак: Украина не соглашается на новые предложения Козака по Донбассу

Украина ни при каких условиях не может согласиться на предложения, высказанные заместителем главы администрации президента РФ Дмитрием Козаком после последней видеоконференции советников лидеров стран "нормандской четверки", в которую входят Украина, Германия, Франция и Россия.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в письме главы офиса президента Украины Андрея Ермака к "нормандским советникам" в ответ на письмо Козака. Ответ Ермака оказался в распоряжении "Украинской правды".

В письме Ермак сообщил, что украинская сторона внимательно ознакомилась с письмом Козака от 19 марта и удивлена ​​"своеобразной интерпретацией итогов последней видеоконференции политических советников лидеров стран "нормандского формата".

"Несмотря на довольно напряженный характер дискуссий и отсутствие общего видения по большинству вопросов, которые были предметом нашего обсуждения, хочу напомнить, что именно украинская сторона немедленно после завершения видеоконференции инициировала созыв внеочередного раунда консультаций в формате Рабочей подгруппы по вопросам безопасности ТКГ, чтобы получить конкретные подтверждения готовности сторон по обеспечению режима прекращения огня", - пишет Ермак.

Он отметил, что отказ российской стороны от проведения консультаций подгруппы в условиях существенной эскалации ситуации в зоне конфликта является красноречивым свидетельством отсутствия ее реальной заинтересованности в неуклонном соблюдении дополнительных мер по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года.

Ермак отметил, что установление и строгое обеспечение устойчивого и всеобъемлющего режима прекращения огня является залогом выполнения всех важных договоренностей, достигнутых лидерами "нормандского формата", и ключевым пунктом Минских договоренностей.

"Поэтому мы обеспокоены продемонстрированным российской стороной подходом к этим важным вопросам, так же как и манипулятивным характером предложенных господином Козаком выводов. Соответственно, ни при каких условиях не можем согласиться с предложениями, содержащимися в его письме от 19.03.2021", - говорится в письме Ермака.

Украинская сторона готова в любое время до проведения дальнейших дискуссий в любом формате для принятия конкретных решений и возвращения к неуклонному выполнению дополнительных мер от 22.07.2020 по обеспечению безусловного режима прекращения огня и урегулирования конфликта в целом, отмечается в письме.

Ранее российские информационные агентства, среди которых ТАСС и "Интерфакс", сообщили, что в письме к украинскому, немецкому и французскому советникам лидеров стран "нормандской четверки" Казак предложил не позднее 22 марта согласовать и закрепить подписями проект совместных итогов видеоконференции политсоветников от 18 марта.

Как пишет "Интерфакс", Козак предложил обязать Киев привести июльское заявление министерства обороны Украины о прекращении огня в соответствии с согласованными в том же месяце мерами по соблюдению перемирия "без каких-либо изъятий и интерпретаций".

Эти обязательства среди прочего предполагали, что открывать огонь возможно только по приказу руководства Вооруженных сил Украины или оккупантов после безуспешной попытки использовать имеющиеся механизмы реагирования на нарушения режима прекращения огня.

Кроме того, Козак предложил закрепить, что украинская сторона не представила на состоявшейся встрече обещанные предложения к франко-германскому проекту "Ключевых кластеров по реализации минских соглашении", внесенного на рассмотрение 8 февраля 2021 года.

Также он предложил ввести новый порядок проведения переговоров политсоветников в "нормандском формате", основанный на принципе ротации. Сейчас на онлайн-встречах политсоветников в "нормандском формате" председательствуют поочередно Германия и Франция.

Козак констатировал, что "одной из причин отсутствия какого-либо прогресса в достижении практических результатов изнурительных переговоров в "нормандском формате" является ненадлежащая их организация".