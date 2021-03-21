Єрмак: Україна не погоджується на нові пропозиції Козака по Донбасу

Україна за жодних умов не може погодитись на пропозиції, висловлені заступником глави адміністрації президента РФ Дмітрієм Козаком після останньої відеоконференції радників лідерів країн "нормандської четвірки", до якої належать Україна, Німеччина, Франція та Росія.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у листі глави офісу президента України Андрія Єрмака до "нормандських радників" у відповідь на лист Козака. Відповідь Єрмака опинилась в розпорядженні "Української правди".

У листі Єрмак повідомив, що українська сторона уважно ознайомилася з листом Козака від 19 березня і здивована "своєрідною інтерпретацією підсумків останньої відеоконференції політичних радників лідерів країн "нормандського формату".

"Попри доволі напружений характер дискусій і відсутність спільного бачення з більшості питань, що були предметом нашого обговорення, хочу нагадати, що саме українська сторона негайно після завершення відеоконференції ініціювала скликання позачергового раунду консультацій у форматі Робочої підгрупи з безпекових питань ТКГ, щоб отримати конкретні підтвердження готовності сторін щодо забезпечення режиму припинення вогню", - пише Єрмак.

Він зазначив, що відмова російської сторони від проведення консультацій підгрупи в умовах істотної ескалації ситуації у зоні конфлікту є красномовним свідченням відсутності її реальної зацікавленості у неухильному дотриманні додаткових заходів з посилення режиму припинення вогню від 22 липня 2020 року.

Єрмак наголосив, що встановлення і суворе забезпечення сталого і всеосяжного режиму припинення вогню є запорукою виконання всіх важливих домовленостей, досягнутих лідерами "нормандського формату", і ключовим пунктом Мінських домовленостей.

"Тому ми занепокоєні продемонстрованим російською стороною підходом до цих важливих питань, так само як і маніпулятивним характером запропонованих паном Козаком висновків. Відповідно, за жодних умов не можемо погодитися з пропозиціями, що містяться у його листі від 19.03.2021", - йдеться у листі Єрмака.

Українська сторона готова у будь-який час до проведення подальших дискусій в будь-якому форматі для прийняття конкретних рішень і повернення до неухильного виконання додаткових заходів від 22.07.2020 щодо забезпечення безумовного режиму припинення вогню і врегулювання конфлікту в цілому, наголошується у листі.

Раніше російські інформаційні агентства, серед яких ТАСС та "Интерфакс", повідомили, що у листі до українського, німецького та французького радників лідерів країн "нормандської четвірки" Козак запропонував не пізніше 22 березня узгодити і закріпити підписами проєкт спільних підсумків відеоконференції політрадників від 18 березня.

Як пише "Интерфакс", Козак запропонував зобов'язати Київ привести липневу заяву міністерства оборони України про припинення вогню в відповідність до узгоджених в тому ж місяці заходів щодо дотримання перемир'я "без будь-яких вилучень і інтерпретацій".

Ці зобов'язання серед іншого передбачали, що відкривати вогонь у відповідь можливо лише за наказом керівництва Збройних сил України або окупантів після безуспішної спроби використовувати наявні механізми з реагування на порушення режиму припинення вогню.

Крім того, Козак запропонував закріпити, що українська сторона не представила на зустрічі, що відбулася, обіцяні пропозиції до франко-німецькому проєкту "Ключових кластерів по реалізації мінських угоді", внесеного на розгляд 8 лютого 2021 року.

Також він запропонував ввести новий порядок проведення переговорів політрадників у "нормандському форматі", заснований на принципі ротації. Зараз на онлайн-зустрічах політрадників у "нормандському форматі" головують по черзі Німеччина і Франція.

Козак констатував, що "однією з причин відсутності будь-якого прогресу в досягненні практичних результатів виснажливих переговорів в "нормандському форматі" є неналежна їх організація".